Последние звонки прошли по всей стране 26 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще вчера по всей стране отгремели последние звонки. Одиннадцатиклассники танцевали вальс, пели прощальные песни и отпускали в небо воздушные шары. Правда, у учеников из Севастополя есть еще одна негласная традиция – нырять в море прямо в школьной форме. Фееричный прыжок на главной набережной города-героя выложили в соцсети. «Комсомолка» решила вспомнить, какие еще необычные традиции существуют у выпускников крымских школ.

В Севастополе выпускники искупались в море. Фото: Жесть Крым/ВК

Севастопольские выпускники - народ особый. Для них школьные годы не кончаются с последним звонком, они начинают новую, взрослую главу... с ныряния в море! С криками «Свобода!» вчерашние ученики, забыв про строгую школьную форму, прыгают в воду Черного моря на пляже «Хрустальный» или на главной набережной у Памятника затопленным кораблям. Местные жители и гости города с умилением смотрели на эту традицию.

Ребята не боялись намочить свою одежду. Фото: Жесть Крым/ВК

Оказалось, похожая традиция есть и у одиннадцатиклассников Ялты, Алушты и Керчи. Правда, там ребята чаще всего ныряют в море после выпускного – в конце июня, мол, тогда и море теплее, и ощущения посвободнее – экзамены ведь позади.

В этот день погода была на их стороне. Фото: Жесть Крым/ВК

ЗАПЛЫВЫ В ФОНТАНАХ

Окунуться в море на Последний звонок - классика, которую практикуют не только в Севастополе, но и по всему Крыму. Правда, морем ребята не ограничиваются - в ход идут и городские фонтаны! Мальчишки и девчонки, разгоряченные от переполняющих эмоций, готовы хоть в лужу нырнуть. Часто подобную традицию можно наблюдать в Симферополе в местных парках и скверах.

Некоторые школьники купаются в фонтанах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЯЛТИНСКИЕ «АЛЫЕ ПАРУСА»

В Ялте тоже есть свои традиции для ребят, которые отправляются во взрослую жизнь. Уже несколько лет подряд на набережной устраивают феерию, похожую на питерские «Алые паруса». В культурной столице советский и российский праздник отмечают в ежегодно с 1968 года. С 18 по 25 июня на Дворцовой площади проходит грандиозный концерт, а затем в акватории Невы появляется парусник с красными парусами. У нас же решили сделать нечто похожее, но менее масштабное. В дни выпускных в городе-курорте выступают местные артисты и кавер-группы, а школьники танцуют вальсы и наслаждаются гала-концертом.

В Ялте для школьников устраивают свой бал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОРАБЛИКИ МЕЧТЫ

Еще одна трогательная традиция, пришедшая именно из Севастополя. Ее родина - постановка «Я жду тебя на Графской» в театре Флота, где выпускники отправляли в плавание кораблики с сокровенными желаниями. Но символизм такой забавы обрел особую глубину после трагических событий 22 июня 1941 года. По легенде, в ту роковую ночь накануне войны севастопольские выпускники тоже запускали кораблики с Графской пристани. Многие из них так и не вернулись. С тех пор акция «Кораблик мечты» - это и память о героях, и светлая вера в будущее.

АЛЛЕЯ ВЫПУСКНИКОВ

А вот в Саках школьники предпочитают оставлять не хулиганские надписи на стенах, а высаживают деревья! Уже несколько лет они высаживают на набережной целую аллею выпускников. Саженцы акации, посаженные ребятами, напоминают горожанам об их юности. Например, в этом году подобная акция уже прошла в Феодосии, причем участвовали в ней не только взрослые ребята, но и выпускники детских садиков.

Этот список можно продолжать бесконечно: кто-то обменивается галстуками, кто-то танцует вальс на главной площади города до самого утра. Но главное - крымские школьники уж точно умеют прощаться с детскими годами красиво.

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