Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Курортный сезон только начинается, и вслед за туристами отправились на гастроли артисты - известные и не очень.
В июне в городах Крымского полуострова побывают рок-музыканты и актеры театра и кино. Рассказываем, кто из звезд даст концерты в Крыму и Севастополе в июне 2026 года, публикуем афишу мероприятий.
Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
«Палата бизнес-класса» - яркий спектакль-комедия. Режиссер-постановщик и исполнитель одной из главных ролей Семен Стругачев. Артисту всероссийскую известность принесли съемки в фильме «Особенности национальной охоты».
Можно будет также насладиться талантливой игрой Татьяны Васильевой, Георгия Мартиросяна, Виктории Заболотной и Дмитрия Аверина. На сцене будет и звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова, которая снова облачится в белый халат.
Когда и где:
Симферополь - 2 и 6 июня, 19:00, Крымский академический театр имени М. Горького.
Севастополь: 3 июня, 19:00, ул. Ленина, д. 25, Центр культуры и искусства.
Ялта - 4 июня, 19:00, театр им. А.П. Чехова.
Керчь - 5 июня, 19:00, КДК Корабел.
Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Идеальная жена» - легкая комедия положений. На афише спектакля значатся талантливые и хорошо известные артисты, такие, как Петр Красилов, который снялся в двух суперхитах начала 2000-х – «Бедной Насте» и «Не родись красивой», Андрей Кайков – «Шесть кадров», Мария Порошина и Татьяна Абрамова - сериал «Всегда говори всегда».
Когда и где:
Керчь - 6 июня, 19.00, КДК Корабел.
Ялта - 7 июня, 19.00, театр им. А.П. Чехова.
Севастополь – 8 июня, 19.00, ул. Ленина, 25, Центр культуры и искусства
Симферополь – 9 июня, 19.00, Крымский академический театр имени М. Горького
Сергей Трофимов, также известен как Трофим - автор-исполнитель, поэт-песенник и музыкант.
Творчество талантливого артиста знакомо многим поколениям россиян. Каждый концерт, как встреча с близким другом. Трофим делится с публикой своей энергетикой и настроением, рассказывая простыми словами о самом глубоком, сложном: любви, радости, грусти.
Где и когда:
Севастополь – 11 июня, 19.00, Дом офицеров Черноморского Флота.
Ялта - 12 июня, 20.00, КЗ «Юбилейный».
Симферополь – 14 июня, 19.00, Крымский музыкальный театр.
Керчь - 15 июня, 19.00, КДК «Корабел».
Поклонникам альтернативного рока наверняка придется по душе выступление Дениса Михайлова, лидера группы «Обе-Рек». Музыкант приглашает фанатов отметить 22-летие музыкального проекта.
Когда и где:
Симферополь – 13 июня, 19.00, просп. Кирова, 34, паб «Бочка Патрика».
Севастополь - 14 июня, 19.00, ул. Генерала Хрюкина, 1А, БТР / Бар тяжелого рока.
Жителей и гостей полуострова порадует визитом российская рок-группа «Radio Tapok». История проекта началась с каверов музыкальных хитов: россияне виртуозно перепевали иностранные песни на русском языке.
Группа выпускает и собственные альбомы, посвященные преимущественно важным событиям из российской истории. В альбоме «Блицкриг», например, говорящие названия песен: «Брестская крепость», «Кенигсберг», «Сталинград», «Танк Алеша»...
Когда и где:
Севастополь – 23 июня, в 20.00, ТРЦ «Муссон».
Симферополь – 25 июня, в 20.00, ул. Набережная, 75в, ледовая арена «Консоль Спорт».
Керчь - 27 июня, в 20.00, ул. Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, 5, спортшкола «Наследие».
Возвращение в эпоху девяностых - так можно назвать концерт группы «Jawa». Это проект участника и гитариста группы «Сектор Газа» - Владимира Лобанова. На сцене прозвучат проверенные временем хиты.
Когда и где:
Симферополь – 29 июня, 19.00, ул. Киевская, 115, Дворец культуры профсоюзов.
Севастополь – 30 июня, 19.00, ул. Ленина, 9, Дом офицеров флота.
Стендап-тур «Адаптация» от Ильи Раевского. Стендап комик, участник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ знает, как сделать смешно.
Когда и где:
Севастополь – 28 июня, 19.00, Севастопольский центр культуры и искусств
Симферополь – 30 июня, 19.00, Дворец культуры профсоюзов.
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