Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Что происходит28 мая 2026 5:21

Ночная атака ВСУ: 62 беспилотника уничтожили над Крымом и другими регионами страны

Над Крымом, Азовским морем и другими регионами сбили 62 беспилотника
Анастасия БУРМИСТРОВА
Средства ПВО отразили очередную атаку со стороны ВСУ

Средства ПВО отразили очередную атаку со стороны ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь нейтрализовали 62 украинских беспилотника. Об этом информирует Министерство обороны России.

Согласно данным оборонного ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отражена массированная атака: над Крымом, акваториями морей и другими регионами сбили 140 беспилотников ВСУ

Над Крымом и еще семью регионами страны сбили 140 БПЛА (подробности)