Ночная атака ВСУ: 62 беспилотника уничтожили над Крымом и другими регионами страны

Средства ПВО отразили очередную атаку со стороны ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь нейтрализовали 62 украинских беспилотника. Об этом информирует Министерство обороны России.

Согласно данным оборонного ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

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