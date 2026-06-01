Очередная атака: над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Всего за ночь над нашей страной нейтрализовали 72 дрона Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на понедельник, 1 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О количестве пораженных целей не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями.

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