Гастрономическая карта Крыма на скатерти мастера Вероники Скорняковой Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Туристы чаще всего увозят с собой из Крыма ялтинский лук, вино или морские ракушки. Все остальное - натуральные сладости, косметику, сакскую грязь и эфирное масло - можно купить на маркетплейсах и получить недалеко от дома, не обременяя себя доставкой. Тем не менее в Крыму полно умельцев, изготавливающих сувениры с настоящим крымским духом: капельки лавандового моря, плетеные корзинки из сосновых иголок, миниатюры из мореного дерева и подушки в виде горных вершин - каждый предмет уникален и хранит частичку души полуострова.

ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ ПОЛУОСТРОВА

Каждый год к туристическому сезону лучшие образцы выбирают на конкурсе «Крымский сувенир». В этом году на суд жюри было представлено 86 работ от 47 мастеров со всего полуострова. Диапазон представленных изделий впечатляет: от народных промыслов и дизайнерской одежды до авторских книг, игрушек, декоративной посуды, украшений и гастрономических изысков из местных продуктов. Конкурс проходил в семи номинациях: «Сувенир территории», «Событийный сувенир», «Музейный сувенир», «Сувенир-игрушка», «Линейка сувенирной продукции», «Этнографический сувенир» и «Гастрономический сувенир».

Сувениров с крымским характером становится больше Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Работ в этом году представлено меньше, но они были интереснее. Половина мастеров участвовали впервые, половина уже с навыками и опытом прошлого года готовили свои образцы и презентации. Конкурс проводится только второй раз, он будет расти и обрастать номинациями, - заверила КП-Крым член жюри конкурса, заслуженный мастер народно-художественных промыслов Республики Крым Светлана Сергеева.

По ее оценке, спрос на сувениры местности безусловно есть. Но если в Евпаторию специально приезжают пройтись по лавкам мастеров на маршруте «Малый Иерусалим», то в Ялте отдыхающие ищут что-либо эксклюзивное и дорогое, либо, напротив, милые грошовые безделушки.

- Есть штучные вещи: серия футболок «Ялтинский Look» под цветочные выставки Никитского ботсада. Первая серия была презентована в этом году на Параде тюльпанов с надписью «Тюльпан - это лук, который выбрал быть счастливым» и изображением цветка, - уточнила Сергеева.

ОТ МОЗАИКИ ДО УКРАШЕНИЙ

Современные технологии печати позволяют перенести на ткань не только крымские цветы, но и целые панно. Пока общественники борются за сохранение крымской мозаики, украшающей фасады зданий и остановочные павильоны, художник Линда Яворская придумала, как ее популяризировать: в дуэте с Юлией Шелюговой она создала сувенирную серию панно «Фауна Крыма».

Птицы вспорхнули на мозаику Линды Яворской и приземлились на сумках-шопперах Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Я очень люблю крымскую мозаику и как волонтер готова заниматься ее восстановлением, - поделилась Яворская. - Пока мы сделали мозаичное панно с крымскими птицами и перенесли это изображение на шоперы. К ним добавили нашу крымскую жужелицу – эндемика нашего полуострова.

Скатерть-самобранку с изображением Крымского полуострова и QR-кодами гастрономических достопримечательностей на суд жюри и туристов представила Вероника Скорнякова. Дизайнер одежды Юлия Заикина перенесла на ткань календарь цветения: тюльпаны, пионы, одуванчики, сирень, маки, лаванда, розы, подсолнухи нашли отражение в жилетах коллекции «Цветы Крыма». Цветки лаванды с кусочками золотой потали наполнили «Капельки лавандового моря» в виде кулонов, а розовая соль озера Сасык-Сиваш сложила главную гряду Крымских гор на броши в виде полуострова творческого дуэта Натальи Артемьевой и Татьяны Бразнец.

Кристалики розовой соли застыли грядой Крымских гор в фантазиях Натальи Артемьевой Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- «Капелька» объездила всю Россию, представляла наш регион на разных выставках. Ее хорошо воспринимают, потому что там настоящая лаванда и лучики крымского солнышка. Брошь с кристалликами розовой соли стала финалистом всероссийского конкурса прошлого года в номинации «Сувенир региона», - уточнила Наталья Артемьева.

«СУВЕНИРНЫЕ МОРЕШАРИКИ» И «КРЫМНАШКИ»

Евпаторийский мастер Евгения Стельмахова пятый год продлевает жизнь выброшенного на берег топляка. Свою коллекцию поделок из мореного дерева она называет «сувенирные морешарики».

"Морешарики" Евгении Стельмаховой созданы из дерева Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Я работаю в тандеме с самым великим художником - матушкой-природой. Все сделано из мореного дерева, которое я нахожу на морском берегу, и создаю подарки для влюбленных в Крым людей. Тарханкутский маяк, Евпаторийский маяк и Ойбурское озеро с песчаной косой – все выполнено в технике дрифтвуд, - рассказала мастерица.

Из дерева, точнее из фанеры, выполнена сувенир-игра «Крымнашки». Ее придумала Олеся Лымарь: на костяшке с одной стороны изображены цифры, чтобы сыграть в «пятнашки», а с другой – крымская достопримечательность, которую тоже можно собрать как паззл.

Удобно, познавательно, можно брать в дорогу - игра "Крымнашки" от Олеси Лымарь Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Мы запустили эту инициативу два года назад, чтобы продукция крымских мастеров была представлена в сувенирных лавках на курортах. Многие мастера уже выпускают серийные изделия, но продают их в основном онлайн. Поэтому мы намерены создать электронный каталог их уникальных работ, который будет размещен на ресурсах Минкурортов. Это позволит познакомить жителей и гостей Крыма с нашими ремесленниками, - уверен министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Руками Марии Вершининой гора Медведь превратилась в удобную подушку Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЕЖКИ

За сколько можно приобрести милые сердцу крымские штучки:

Сувенирный кулон «Капелька лавандового моря» - 250 руб.

Сувенир-игра «Крымнашки» - 500 руб.

Сумка-шоппер с крымской мозаикой «Фауна Крыма» - 1 000 руб.

Сувенирные морешарики «Достопримечательности Западного Крыма» - 1 500 руб.

Жилет в технике лоскутного шитья «Цветы Крыма» - 2 500 руб.

Скатерть «Гастрономический путеводитель» - 2 500 руб.

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