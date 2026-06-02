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Общество2 июня 2026 11:31

Больше, чем просто сувенир: какие уникальные подарки можно привезти из Крымафото

Крымские мастера превращают обычные вещи в сувениры
Анна КИРИЕНКО
Гастрономическая карта Крыма на скатерти мастера Вероники Скорняковой

Гастрономическая карта Крыма на скатерти мастера Вероники Скорняковой

Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Туристы чаще всего увозят с собой из Крыма ялтинский лук, вино или морские ракушки. Все остальное - натуральные сладости, косметику, сакскую грязь и эфирное масло - можно купить на маркетплейсах и получить недалеко от дома, не обременяя себя доставкой. Тем не менее в Крыму полно умельцев, изготавливающих сувениры с настоящим крымским духом: капельки лавандового моря, плетеные корзинки из сосновых иголок, миниатюры из мореного дерева и подушки в виде горных вершин - каждый предмет уникален и хранит частичку души полуострова.

ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ ПОЛУОСТРОВА

Каждый год к туристическому сезону лучшие образцы выбирают на конкурсе «Крымский сувенир». В этом году на суд жюри было представлено 86 работ от 47 мастеров со всего полуострова. Диапазон представленных изделий впечатляет: от народных промыслов и дизайнерской одежды до авторских книг, игрушек, декоративной посуды, украшений и гастрономических изысков из местных продуктов. Конкурс проходил в семи номинациях: «Сувенир территории», «Событийный сувенир», «Музейный сувенир», «Сувенир-игрушка», «Линейка сувенирной продукции», «Этнографический сувенир» и «Гастрономический сувенир».

Сувениров с крымским характером становится больше

Сувениров с крымским характером становится больше

Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Работ в этом году представлено меньше, но они были интереснее. Половина мастеров участвовали впервые, половина уже с навыками и опытом прошлого года готовили свои образцы и презентации. Конкурс проводится только второй раз, он будет расти и обрастать номинациями, - заверила КП-Крым член жюри конкурса, заслуженный мастер народно-художественных промыслов Республики Крым Светлана Сергеева.

По ее оценке, спрос на сувениры местности безусловно есть. Но если в Евпаторию специально приезжают пройтись по лавкам мастеров на маршруте «Малый Иерусалим», то в Ялте отдыхающие ищут что-либо эксклюзивное и дорогое, либо, напротив, милые грошовые безделушки.

- Есть штучные вещи: серия футболок «Ялтинский Look» под цветочные выставки Никитского ботсада. Первая серия была презентована в этом году на Параде тюльпанов с надписью «Тюльпан - это лук, который выбрал быть счастливым» и изображением цветка, - уточнила Сергеева.

ОТ МОЗАИКИ ДО УКРАШЕНИЙ

Современные технологии печати позволяют перенести на ткань не только крымские цветы, но и целые панно. Пока общественники борются за сохранение крымской мозаики, украшающей фасады зданий и остановочные павильоны, художник Линда Яворская придумала, как ее популяризировать: в дуэте с Юлией Шелюговой она создала сувенирную серию панно «Фауна Крыма».

Птицы вспорхнули на мозаику Линды Яворской и приземлились на сумках-шопперах

Птицы вспорхнули на мозаику Линды Яворской и приземлились на сумках-шопперах

Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Я очень люблю крымскую мозаику и как волонтер готова заниматься ее восстановлением, - поделилась Яворская. - Пока мы сделали мозаичное панно с крымскими птицами и перенесли это изображение на шоперы. К ним добавили нашу крымскую жужелицу – эндемика нашего полуострова.

Скатерть-самобранку с изображением Крымского полуострова и QR-кодами гастрономических достопримечательностей на суд жюри и туристов представила Вероника Скорнякова. Дизайнер одежды Юлия Заикина перенесла на ткань календарь цветения: тюльпаны, пионы, одуванчики, сирень, маки, лаванда, розы, подсолнухи нашли отражение в жилетах коллекции «Цветы Крыма». Цветки лаванды с кусочками золотой потали наполнили «Капельки лавандового моря» в виде кулонов, а розовая соль озера Сасык-Сиваш сложила главную гряду Крымских гор на броши в виде полуострова творческого дуэта Натальи Артемьевой и Татьяны Бразнец.

Кристалики розовой соли застыли грядой Крымских гор в фантазиях Натальи Артемьевой

Кристалики розовой соли застыли грядой Крымских гор в фантазиях Натальи Артемьевой

Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- «Капелька» объездила всю Россию, представляла наш регион на разных выставках. Ее хорошо воспринимают, потому что там настоящая лаванда и лучики крымского солнышка. Брошь с кристалликами розовой соли стала финалистом всероссийского конкурса прошлого года в номинации «Сувенир региона», - уточнила Наталья Артемьева.

«СУВЕНИРНЫЕ МОРЕШАРИКИ» И «КРЫМНАШКИ»

Евпаторийский мастер Евгения Стельмахова пятый год продлевает жизнь выброшенного на берег топляка. Свою коллекцию поделок из мореного дерева она называет «сувенирные морешарики».

"Морешарики" Евгении Стельмаховой созданы из дерева

"Морешарики" Евгении Стельмаховой созданы из дерева

Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Я работаю в тандеме с самым великим художником - матушкой-природой. Все сделано из мореного дерева, которое я нахожу на морском берегу, и создаю подарки для влюбленных в Крым людей. Тарханкутский маяк, Евпаторийский маяк и Ойбурское озеро с песчаной косой – все выполнено в технике дрифтвуд, - рассказала мастерица.

Из дерева, точнее из фанеры, выполнена сувенир-игра «Крымнашки». Ее придумала Олеся Лымарь: на костяшке с одной стороны изображены цифры, чтобы сыграть в «пятнашки», а с другой – крымская достопримечательность, которую тоже можно собрать как паззл.

Удобно, познавательно, можно брать в дорогу - игра "Крымнашки" от Олеси Лымарь

Удобно, познавательно, можно брать в дорогу - игра "Крымнашки" от Олеси Лымарь

Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Мы запустили эту инициативу два года назад, чтобы продукция крымских мастеров была представлена в сувенирных лавках на курортах. Многие мастера уже выпускают серийные изделия, но продают их в основном онлайн. Поэтому мы намерены создать электронный каталог их уникальных работ, который будет размещен на ресурсах Минкурортов. Это позволит познакомить жителей и гостей Крыма с нашими ремесленниками, - уверен министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Руками Марии Вершининой гора Медведь превратилась в удобную подушку

Руками Марии Вершининой гора Медведь превратилась в удобную подушку

Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЕЖКИ

За сколько можно приобрести милые сердцу крымские штучки:

Сувенирный кулон «Капелька лавандового моря» - 250 руб.

Сувенир-игра «Крымнашки» - 500 руб.

Сумка-шоппер с крымской мозаикой «Фауна Крыма» - 1 000 руб.

Сувенирные морешарики «Достопримечательности Западного Крыма» - 1 500 руб.

Жилет в технике лоскутного шитья «Цветы Крыма» - 2 500 руб.

Скатерть «Гастрономический путеводитель» - 2 500 руб.

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