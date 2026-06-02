В Крыму ищут жителя Ялты Александра Скрипникова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Студент Крымского федерального университета 20-летний Александр Скрипников ушел из дома 25 мая. По словам очевидцев, молодой человек направился в горы.

И вот уже несколько дней на Южном берегу Крыма ведутся его поиски.

Пропавшего ищут в Крымских горах. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

- Густой лесной массив, труднопроходимые заросли и крутые каменные подъемы серьезно осложняют работу, - сообщили в отряде «ЛизаАлерт» Крыма.

В поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края, туристы из Москвы, полиция и сотрудники МЧС, но пока все без толку.

Волонтеры прошли пешком свыше 214 километров, отработали 14 задач в городской среде, 26 - в Крымских горах.

В отряде отмечают, что пока есть хотя бы малейший шанс найти студента, работа будет продолжаться.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Приметы Александра Скрипникова: высокий - 184 см ростом, худощавый, русые волосы, серые глаза. Без вести пропавший ушел из дома в светло-коричневой худи, черных спортивных штанах и кроссовках. С собой у него был серо-синий рюкзак.

Всех, кто знает о местонахождении исчезнувшего, просят позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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