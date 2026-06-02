Валерий Рысич жил возле Воронцовского дворца. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk, Владимир Веленгурин

Загадочная, мутная, непонятная и запутанная история - так можно назвать исчезновение 34-летнего Валерия Рысича, от которого нет новостей с 11 мая 2026.

РАБОТАЛ НА ИЗНОС

– Мой муж работал на строительстве пансионата «Златоуст» в Алупке. Валерий – прекрасный газоэлектросварщик, понимает толк и в бетонных работах, – рассказала КП-Крым жена пропавшего Мира.

Семья Валерия Рысич – супруга и 6-летний сын – живут в Джанкойском районе, но глава – отчаянный трудоголик, и дома по несколько месяцев не показывался, работал.

- Приезжал в конце апреля. Побыл пару дней, но предприниматель Анатолий, на которого супруг работал, замучил звонками и сообщениями, мол, срочно возвращайся, без тебя стройка встала. Пришлось срочно ехать в Алупку.

Воронцовский дворец - достопримечательность Крыма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Последний раз супруги разговаривали по телефону 6 мая. Валерий жаловался, что сильно устает. От места работы до съемной квартиры нужно идти около четырех километров, мимо Воронцовского дворца, а ноги как свинцовые. Придет домой, свалится на кровать и засыпает, даже не поужинав.

Работа на износ мало чего хорошего дает организму. Валерию Рысичу весной исполнилось всего 34 года, но со здоровьем не ахти – проблемы с позвоночником дают о себе знать мигренью и сильными болями в ногах.

ЖЕНА УЗНАЛА О ПРОПАЖЕ МУЖА ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

- И на этом все - муж перестал выходить на связь. Сначала я себя успокаивала: мобильная связь на ЮБК неважная, телефон у него старенький – часто ломается, да и работа тяжелая – устает, не до разговоров. Потом поняла, что творится неладное. Связалась Анатолием, но тот ничего толком не объяснил. 19 мая мне позвонили из полиции и сказали, что мой муж уже неделю как без вести пропал. Но почему об этом мне раньше никто не сообщил?!

Крымчанка, не добившись толкового ответа от правоохранителей, обратилась в отряд «ЛизаАлерт». И вот, спустя почти три недели после исчезновения, в соцсетях появилась ориентировка.

ИСЧЕЗ ПОСЛЕ УКОЛА

- 11 мая, как мне рассказали в полиции, Валере стало плохо, да так, что пришлось вызывать скорую. Врач сделал какой-то укол и сказал, что он начнет засыпать. И спустя четыре часа Валера проснулся, вышел из квартиры в одних штанах, без футболки, денег и документов и исчез, как в воздухе растворился.

По словам Миры, объект, который строил муж, должны были скоро сдать, и Анатолий обещал полностью рассчитаться за несколько месяцев работы. Сумма причиталась солидная, но денег семье пропавшего никто не заплатил.

- Ждем Валеру, надеемся на лучшее. Сын каждый день спрашивает, когда папка приедет, а я не знаю, что отвечать.

Это первое исчезновение человека в Алупке: в городе два года тому назад пропал Антон Земляной. В Симферополе никак не найдут Максима Гаха, нет вестей от Андрея Рублева из Красногвардейского района и Маргариты Барановой из Гурзуфа, покрыто мраком неизвестности исчезновение Халима Шайхутдинова из Севастополя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узнал о смерти матери и пропал: в Ялте ищут 47-летнего рыбака

«ЛизаАлерт» Крым: исчез 47-летний житель Алупки

Тайну исчезновения таксиста пытаются разгадать водолазы: его машина стояла у водохранилища

Исчез накануне помолвки: в Симферополе два месяца ищут пропавшего при загадочных обстоятельствах Максима Гаха

Поговорила со старенькой мамой и отключила телефон: в Гурзуфе исчезла 42-летняя Маргарита Баранова

«За день до исчезновения мужа сердце прихватило»: жена пропавшего в Крыму охотника рассказала о страшном предчувствии

«ЛизаАлерт»: пропал 34-летний житель Алупки