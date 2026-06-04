Удар был нанесен по нежилым объектам Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Три человека погибли и семеро пострадали в результате удара киевского режима по Симферополю в ночь на четверг, 4 июня. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Атака ВСУ на Симферополь 4 июня 2026 года

Киевский режим нанес удар по нежилым объектам в Симферополе.

Погибшие и пострадавшие в результате атаки ВСУ на Симферополь 4 июня 2026 года

«По предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма сообщал, что на месте работают экстренные оперативные службы.

Помощь пострадавшим от атаки ВСУ в Симферополе 4 июня 2026 года

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», – заверил руководитель региона.

Последствия атаки ВСУ на Симферополь 4 июня 2026 года

Прокуратура контролирует соблюдение прав людей после удара по объектам в крымской столице.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», – сообщили в надзорном ведомстве.

Горячая линия после удара по Симферополю 4 июня 2026 года

Прокуратура Крыма организовала горячую линию для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи. Телефон +7 (978) 053-62-08.

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