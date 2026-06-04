Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 123 беспилотника

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В ночь на пятницу, 5 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 123 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
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