Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 123 беспилотника

Часть БПЛА нейтрализовали над Черным и Азовским морями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 5 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 123 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

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