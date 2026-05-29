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Что происходит29 мая 2026 5:35

Отражена массированная атака: над Крымом, Азовским морем и другими регионами сбили 208 беспилотников ВСУ

Над Крымом, Азовским морем и другими регионами страны сбили 208 БПЛА
Анастасия БУРМИСТРОВА
Средства ПВО успешно отразили атаку ВСУ в ночь на 29 мая

Средства ПВО успешно отразили атаку ВСУ в ночь на 29 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередную воздушную атаку со стороны ВСУ отразили минувшей ночью российские системы ПВО, успешно ликвидировав свыше 200 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны, находящиеся на боевом дежурстве, с 20:00 28 мая до 07:00 29 мая уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа над Республикой Крым и акваторией Азовского моря. Кроме того, вражеские БПЛА были сбиты над территориями Ростовской, Саратовской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской и Ярославской областей.

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