«Операцию отменили, поеду домой!»: пострадавшего в Севастополе школьника выписывают после лечения в Москве

Даниила отправили в столицу на лечение в прошлые выходные. Фото: Даниил Бевз/личный архив

Прошло больше недели после страшной трагедии в севастопольской школе №13, где рухнул балкон с выпускниками. Все это время врачи боролись за здоровье ребят. Кого-то удалось выписать спустя несколько дней, а кто-то до сих пор проходит лечение. И вот, наконец-то, пришли долгожданные хорошие новости об одном из героев той страшной истории.

Напомним, 17-летнего спортсмена-армрестлера Даниила Бевза, который, несмотря на собственную травму, самоотверженно помогал добираться до скорой своим одноклассникам, для продолжения лечения отправили в столичную клинику. Врачи диагностировали ему перелом мечевидного отростка грудины, из-за чего парню требовалась операция по фиксации сломанной кости. Для этого неделю назад его отправили в Москву.

Теперь же, как рассказал КП-Крым сам подросток, самое страшное уже позади. Операция должна была быть 29 мая – в четверг, но не состоялась, так как у мальчика быстро начали срастаться кости.

Фото: Пресс-служба РДКБ/ канал в Максе

- Дела у меня уже отлично, самочувствие тоже. Я и так ни на что не жаловался, но врачи настаивали на том, чтобы провести операцию. В итоге за несколько дней они заметили очень хорошую динамику и отменили операцию. Скоро я поеду домой, - делится с КП-Крым парень.

Настроение у парня боевое – на этих выходных его выписывают из больницы, и он отправится в родной Севастополь, где его ждут родственники и друзья.

Тот факт, что Даниил смог так быстро восстановиться и уже готов покинуть больничную палату, не удивляет. Парень – настоящий боец, и не только по жизни, но и по спортивному профилю. Даже после ЧП он отказался от госпитализации и планировал выступать на соревнованиях по армрестлингу 24 мая, но планы были уж очень амбициозными.

КСТАТИ

Даниил - серебряный призер первенства Крыма по армрестлингу среди юниоров, а в марте этого года взял «серебро» на престижном фестивале «Крымская весна». Видимо, воля к победе, закаленная на турнирах, помогла ему и в борьбе за собственное здоровье.

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