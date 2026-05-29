Следствие идет к завершению: у жительницы Симферополя умер новорожденный сын и по ошибке вырезали матку

Ребенок нормально рос и развивался внутри мамы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семья жителей столицы Крыма готовилась к большому и радостному событию – рождению долгожданного сына, которому уже и имя выбрали – Мишка, Михаил, Мишутка.

Но случилось непоправимое - вместо крестин похороны. Мальчик умер, прожив всего два дня. Сама молодая женщина попала в реанимацию, осталась в живых, но забеременеть и выносить еще одного ребенка Виктория Татуревич не сможет – у нее вырезали матку.

ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАНЫ

«Полгода, как родился наш сынок Мишка. Мы должны были радоваться каждому его дню, видеть, как он растет, слышать его смех, учить его первым словам. Но вместо этого мы покупаем ему игрушки, чтобы принести их на кладбище…Мы ходим к его маленькой могилке, раскладываем игрушки и разговариваем с тишиной», - появился пост на странице пострадавшей в соцсети.

Назвать слабой женщину нельзя – все это время она и ее семья добивается справедливости, чтобы виновные в трагедии понесли заслуженное наказание.

- Эти полгода - ад. Трудно было добиться возбуждения уголовного дела, и да сейчас нелегко. Мы будем бороться, сколько понадобится. Важно, чтобы беда, которая пришла в нашу семью, больше ни с кем не случилась. Ведь известны имена виновных тех, кто своим бездушием сгубил Мишку, причинил тяжкий вред моему здоровью, - рассказала «КП-Крым».

НЕ МОГ ДЫШАТЬ, КОГДА РОДИЛСЯ

Крымчанка мечтала о сыне. Фото: личный архив

Беременность была долгожданной, и крымчанка следила за своим здоровьем, постоянно консультировалась с врачами, сдавала анализы. Но, видимо, Мишка очень торопился появиться на белый свет. И на 32-й неделе беременности 20 ноября 2025 года у Виктории Татуревич дома отошла часть околоплодных вод. В перинатальном центре особого интереса к самочувствию пациентки и неродившегося ребенка не проявили.

- Мишка перестал шевелиться, да и с каждым часом чувствовала себя неважно, но на мои жалобы никто не обращал внимания.

Даже когда отошли зеленые воды, а это верный признак асфиксии плода - недоношенный ребенок задыхается в утробе матери - медики не стали бить тревогу.

Кесарево сечение роженице сделали только в полдень 22 ноября. Мальчик не мог самостоятельно дышать, только с помощью аппарата ИВЛ.

- Меня успокоили, мол такое случается, пройдет несколько дней, и сын задышит самостоятельно. Но на вторые сутки сын умер от сепсиса – заражения крови. Судебно-медицинская экспертиза выявила синегнойную палочку и клебсиеллу - внутрибольничную инфекцию.

Сама Виктория Татуревич попала в реанимацию, и ей удалили матку. И теперь исполнить свою мечту о втором ребенке можно только с помощью суррогатного материнства.

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА И СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ

Позже, когда она стала детально разбираться в случившемся, то узнала о том, что стала жертвой жуткой ошибки.

- Выяснилось, что на консилиуме специалисты из медицинского центра имени Кулакова в Москве не рекомендовали нашим крымским врачам делать мне гистерэктомию – удаление матки. Но в перинатальном центре ошибочно решили, что у меня сепсис, и сделали по-своему.

Виктория Татуревич рассказала, что медики, когда началось расследование, изменили записи в медицинских документах, чтобы избежать ответственности, и на них завели уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Максимальное наказание за служебный подлог - лишение свободы до двух лет.

Но это не единственная статья резонансного дела, которое взял под контроль руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

- Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), - сообщили в ведомстве.

И это уже третье заявление от председателя СК, в котором он требует от своих крымских подчиненных актуального доклада о расследовании.

Подозреваемые же уверены, что правда на их стороне, и они обвиняют бывшую пациентку в клевете. Точки над «i» - кто виноват, расставит суд.

- Следствие подходит к завершению. Мы ждем результаты судебно-медицинской экспертизы. Специалисты должны установить, виноваты ли врачи, или это стечение обстоятельств. Если виноваты, то дело передадут в суд, - сообщила КП-Крым Виктория Татуревич.

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