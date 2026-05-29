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НовостиЧто происходит29 мая 2026 6:31

Бастрыкин снова запросил доклад по делу о гибели младенца в роддоме Симферополя

Трагедия произошла в симферопольском перинатальном центре
Анастасия БУРМИСТРОВА
Следственными органами расследуется уголовное дело.

Следственными органами расследуется уголовное дело.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно потребовал предоставить актуальный доклад по делу о смерти младенца в роддоме Симферополя и ненадлежащем оказаним медицинских услуг.

Трагедия произошла в симферопольском перинатальном центре. Спустя несколько дней после появления на свет новорожденный погиб, а его матери причинили тяжкий вред здоровью. Сейчас следователи СК по Крыму и Севастополю расследуют уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования и установленных фактах.