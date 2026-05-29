Подозреваемый расчленил знакомого, останки сложил в чемодан и выбросил в реку. Фото: кадр видео: пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области, МВД России по Калужской области

В Крыму рады туристам, но не всем, а только тем, кто приезжает с чистой совестью. Жителя Калужской области, например, вернули на родину в наручниках. Руки у 49-летнего мужчины оказались не только густо украшены тату, но и по локоть в крови. Он убил своего приятеля, затем распилил труп на куски и выбросил в речку.

ВЫБРОСИЛ ОСТАНКИ В РЕЧКУ

В Евпатории задержали расчленившего приятеля на куски в Калужской области Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области

18 мая 2026 года в городе Малоярославец в реке Лужа нашли фрагменты тела человека, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе МВД России по Калужской области.

Эксперты определили, что останки в чемодане и нескольких пакетах принадлежат одному человеку. Оказалось, что 52-летний местный житель в списках без вести пропавших с начала весны.

Следственный комитет региона тут же завел уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.

В скором времени благодаря слаженной работе следователей СК и сотрудников МВД установили и имя подозреваемого.

УБИЛ И УЕХАЛ К МОРЮ

Подозреваемого нашли в Крыму.

- При покупке железнодорожных билетов фиксируются данные паспорта, и выяснилось, что мужчина поехал на Крымский полуостров.

Сотрудники полиции тут же отправились вслед – в служебную командировку на юг. Домой в Калужскую область вернулись с «трофеем» - поймали в Евпатории 49-летнего преступника.

- Доставили в Калугу и передали в следственные органы.

Житель Малоярославца рассказал, что мужчина был у него в гостях, но что-то пошло не так. Скандал. Ссора. И подозреваемый, он же хозяин дома, решил доказать свою правоту кулаками. Когда же понял, что тот не дышит, испугался за свою шкуру – в тюрьме он уже был, и снова за решетку никак не хотел.

- Злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, с помощью ручной пилы расчленил тело, уложил его в чемодан и пакеты. Останки выбросил в реку Лужа.

А затем пустился в бега.

В СК Калужской области сообщили:

- На допросе задержанный дал признательные показания. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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