Купить можно не больше 20 литров в одни руки Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму с 30 мая вводится ограничение объема продажи бензина. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Рассказываем, что известно об ограничении продажи бензина АИ-95 в Крыму в мае 2026.

Ограничения на продажу бензина АИ-95 в Крыму - последние новости

- Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, - сообщил глава Крыма.

Он также попросил жителей республики не покупать топливо впрок и заправлять машины как обычно. Актуальный список заправок, на которых есть топливо, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики республики.

Адреса АЗС, где есть бензин АИ-95 в Крыму на 29 мая 2026

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 29 мая 2026 21:00.

Бензин сейчас есть в ООО «Кедр» (АТАН) и ООО фирма «ТЭС». Полный список адресов опубликован здесь.

- Информация, указанная в таблице носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Ситуация с бензином в Севастополе 29 мая 2026

В Севастополе на все заправки АТАН сейчас развозят бензин марки АИ-92 и АИ-95. Продажа топлива начнется с 11 утра 30 мая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

На заправках ТЭС, по его словам, марки топлива АИ-95 NP и АИ-92 будут доступны к продаже с 7 утра завтра.

Дизельное топливо ультра есть на заправках АТАН и ТЭС, но не на всех.

- Продолжаем в ручном режиме заниматься решением вопросов по поставкам топлива в город. Сейчас провел очередное оперативное совещание. Делаем все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки, - заявил Развожаев.

Также он попросил севастопольцев не создавать искусственный ажиотаж.

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