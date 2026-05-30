Малышку Перси кормят молочной смесью. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

В Севастополе четвертый день спасают двух белобочек, выбросившихся на берег Казачьей бухты. В беду попали мама и ее маленькая дочь.

- Мы назвали их в честь древнегреческой богини и ее дочери - Деметры и Персефоны, - сообщили «КП-Крым» в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Анализы показали, что взрослая Деметра страдает от бактериальной инфекции.

Самка проходит интенсивное лечение, и, несмотря на хворь, у нее отличный аппетит - съедает в день по 7 кг кефали и пеленгаса.

Дельфинов лечат и кормят. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

- У Деметры серьезные проблемы с плавучестью и поддержанием своего тела в пространстве, поэтому ей по-прежнему нужна постоянная поддержка и контроль.

Состояние белобочки отслеживается ежедневными анализами и УЗИ внутренних органов.

Дочка Перси чувствует себя хорошо - с удовольствием ест и рыбу, и специальную молочную смесь. Правда, соски с бутылочкой ей не положено - все-таки вода не суша, детеныша кормят с помощью трубки-зонда.

- Малышка стала чувствовать себя спокойнее, чем в первые дни, и начала самостоятельно плавать поблизости, ненадолго отходя от мамы.

Волонтеры и сотрудники «Безмятежного моря» опекают дельфинов круглосуточно. Няньки, одетые в рыбацкие заброды, прямо в бухте кормят белобочек, лечат и поддерживают на плаву - дельфины могут уйти под воду и задохнуться. Дежурят и днем, и ночью, но добровольных помощников не хватает.

- Очень нуждаемся в волонтерах для дежурств с нашими подопечными. Для записи на дежурство с Деметрой и Перси в качестве волонтера свяжитесь с нашим куратором Еленой: телефон +7 (978) 505-26-04.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Белобочки чуть не выбросились на берег: в Севастополе спасают семью дельфинов

Надеваем рыбацкие заброды и идем спасать дельфина: корреспондент попробовала нянчить больную белобочку