Дожди уйдут 2 июня, чтобы вернуться: в Крыму хозяйничает ненастье

В Крыму дождливо Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Крымчанам длинные выходные - целых четыре дня, омрачило ненастье: дождь и холодный, довольно ощутимый ветер.

Только и остается, завернувшись в теплый плед с кружкой горячего чая или кофе, напевать: «Словно из водопровода льет на нас с небес вода, полгода плохая погода, полгода совсем никуда...».

Вот и местные синоптики ничего утешительного не могут сказать.

- Когда наладится погода?! 30, 31 мая и 1 июня у нас еще будут дожди, - рассказал КП-Крым дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

Небо прояснится лишь 2 июня.

- Во вторник будет небольшой выходной у осадков. А затем 3 и 4 июня днем ожидаются локальные кратковременные дожди.

Неуютный ветер, который старается, если не вырвать зонтик из рук, так хотя бы вывернуть его наизнанку, будет гулять по полуострову до самого начала лета. Свою прыть проказник умерит лишь 1 июня, да и направление сменит с северного на более комфортное восточное.

На выходных столбик термометра днем не поднимется выше 18-22 градусов.

- Со 2 июня потеплеет до 25 градусов.

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