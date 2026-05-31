Глава республики Сергей Аксенов заверил, что ситуация нормализуется в течение 30 дней Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму с 31 мая ввели жесткие ограничения на продажу бензина. Теперь АИ-92 можно купить не более 20 литров на одну машину, заправка в канистры полностью запрещена.

Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму 31 мая 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 31 мая 2026

Глава республики Сергей Аксенов заверил, что ситуация нормализуется в течение 30 дней, и призвал жителей не создавать искусственный ажиотаж.

Ограничения на продажу бензина АИ-95 в Крыму - последние новости

АИ-95 у простых водителей в свободной продаже больше нет - только по талонам и в первую очередь для коммунального и социального транспорта.

Ситуация с бензином в Севастополе 31 мая 2026

Паника среди водителей в Севастополе началась еще 29 мая. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временном отсутствии в продаже на сетевых заправках топлива марок АИ-92 и АИ-95. Уже к утру 30 мая продажа была частично восстановлена, но с новыми жесткими правилами.

Так, АИ-92 огранили до 20 литров на одно транспортное средство за одно посещение АЗС. Заправка в канистры категорически запрещена.

Заправка АИ-95 также в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. На АЗС сетей «Атан» и «ТЭС» - только по талонам без ограничений по объему.

Адреса АЗС, где есть бензин АИ-95 в Крыму на 31 мая 2026

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 30 мая 2026 21:00.

Бензин сейчас есть в ООО «Кедр» (АТАН) и ООО фирма «ТЭС». Полный список адресов опубликован здесь.

- Информация, указанная в таблице носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Официально власти называют причиной перебои с поставками. Аксенов попросил граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам, не создавая панику в соцсетях.

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