Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
День защиты детей - праздник «три в одном»: и первый день лета, и завершение учебного года.
Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Симферополе для мальчишек и девчонок праздник подготовили в Детском парке, который совсем недавно открыли после капитальной реконструкции.
Погода не ахти: хоть и календарное лето наступило, прохладно и пасмурно. Но можно просто одеться потеплее и захватить с собой зонт.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отдельные смельчаки не прочь поиграть с пешеходным фонтаном, струи которого бьют прямо из-под земли. Но родители рядом, и вряд ли позволят подружиться с фонтаном.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
А вот если ноги устали, можно прокатиться на паровозике-уточке. Такая забава только для малышни, взрослую птичку она не вытянет.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
Артистам в ростовых куклах такая погода на руку: попробуй повесели народ в шубке медведя или Чебурашки.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
Прохлада - самое то для сказочных персонажей, от одного вида которых улыбки появляются на лицах и взрослых тетей и дядь, и совсем еще маленьких детей.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
На концертной площадке блистали талантами местные артисты. Музыка, пляски и песни заряжают хорошим настроением на весь день!
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
Зрители получают удовольствие от увиденного и услышанного, артисты - заслуженные аплодисменты.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
Любители живописи проявили свои художественные наклонности, взяв в руки карандаши и краски.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
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