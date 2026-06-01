В Симферополе встречают 1 июня Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

День защиты детей - праздник «три в одном»: и первый день лета, и завершение учебного года.

Детский парк - отличное место для отдыха Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе для мальчишек и девчонок праздник подготовили в Детском парке, который совсем недавно открыли после капитальной реконструкции.

Погода не ахти: хоть и календарное лето наступило, прохладно и пасмурно. Но можно просто одеться потеплее и захватить с собой зонт.

Укротитель фонтанов Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдельные смельчаки не прочь поиграть с пешеходным фонтаном, струи которого бьют прямо из-под земли. Но родители рядом, и вряд ли позволят подружиться с фонтаном.

В парке для малышей есть отличный транспорт Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

А вот если ноги устали, можно прокатиться на паровозике-уточке. Такая забава только для малышни, взрослую птичку она не вытянет.

Чебурашка - герой праздника Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артистам в ростовых куклах такая погода на руку: попробуй повесели народ в шубке медведя или Чебурашки.

Аниматоры щедро дарят веселье и праздничное настроение Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прохлада - самое то для сказочных персонажей, от одного вида которых улыбки появляются на лицах и взрослых тетей и дядь, и совсем еще маленьких детей.

Юные артисты порадовали своим творчеством Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

На концертной площадке блистали талантами местные артисты. Музыка, пляски и песни заряжают хорошим настроением на весь день!

Праздничный концерт Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зрители получают удовольствие от увиденного и услышанного, артисты - заслуженные аплодисменты.

Мастер-класс для юных художников Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Любители живописи проявили свои художественные наклонности, взяв в руки карандаши и краски.

Пчелка - талисман Симферополя Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

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