Киевский режим пытался атаковать Крым: над республикой и другими регионами сбили 354 дрона

БПЛА также уничтожили над Азовским морем Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду, 3 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 354 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что часть дронов сбили над Крымом и Азовским морем. О количестве пораженных целей в оборонном ведомстве не сообщили.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Над Крымом и еще семью регионами страны сбили 158 БПЛА