Трагедия произошла в ДНР. Фото: кадр видео пресс-службы Следственного комитета

Украинский беспилотник атаковал автобус «Москва – Симферополь» в Донецкой Народной Республике в среду, 3 июня 2026 года, в результате погибли семь человек. Об этом в своем канале в мессенджере MAX глава ДНР Денис Пушилин.

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Атака на автобус «Москва – Симферополь» 3 июня 2026 года

Трагедия произошла ранним утром.

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу «Москва – Симферополь», – сообщил Пушилин.

Случившееся глава ДНР назвал очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии со стороны украинских нацистов.

Погибшие в результате атаки на автобус «Москва – Симферополь» 3 июня 2026 года

По предварительным данным, в результате случившегося погибли семь человек. Пушилин уточнил, что все эти люди – гражданские лица.

Пострадавшие в результате атаки на автобус «Москва – Симферополь» 3 июня 2026 года

Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек. Они получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», – написал Пушилин.

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