Еще вчера купить АИ-92 в Севастополе можно было только по талонам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уже несколько дней весь Крым живет в условиях дефицита бензина. С 29 мая заправки на полуострове и Севастополе работают по жестким правилам. Все еще действуют талоны и суточные лимиты. Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму 3 июня 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 3 июня 2026

Так, 3 июня в Крыму и Севастополе ситуация с топливом остается напряженной, но, судя по информации властей, пик острой нехватки уже позади. Севастополь пережил самую тяжелую фазу нехватки бензина. Теперь и здесь работает интерактивная карта, показывающая, где есть топливо. В среду в городе началась свободная продажа топлива. Губернатор Михаил Развожаев анонсировал это заранее, назвав меры по продаже только по талонам временными и необходимыми для восполнения запасов.

Ситуация с бензином в Крыму 3 июня 2026

По всему Крыму продолжает действовать лимит на АИ-92: не более 20 литров на одну машину с запретом заправки в канистры. Приобрести же АИ-95 на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС» без спецталона по-прежнему не получится.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 3 июня 2026

Купить бензин за наличный расчет можно на разных заправках по всему полуострову. На сегодняшний день в список входят АЗС «Формула», «АТАН», «ТЭС» «ОЛЕГОР», «Рэд Пэтрол». Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 2 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов 3 июня объявил о запуске интерактивной карты на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru), где отмечены АЗС с топливом в каждом муниципалитете. По его словам, эта мера призвана помочь водителям не наматывать лишние километры впустую и снизить ажиотаж.

Информация на карте будет обновляться. В Минэнерго РФ заверили, что принимают все необходимые меры для бесперебойного снабжения полуострова и держат ситуацию на контроле.

Напомним, Президенту уже доложили о ситуации, и он дал профильным службам поручения, чтобы ускорить решение проблемы. Глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял, что ожидает полной нормализации ситуации с топливом в течение месяца.

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