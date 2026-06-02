Ситуацию обещают решить в течение 30 дней Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дефицит бензина – тема, которая волнует крымчан уже несколько дней. Заправки на полуострове и Севастополе сейчас работают по жестким правилам. По-прежнему действуют талоны и суточные лимиты. Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму 2 июня 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 2 июня 2026

Уже который день подряд весь Крым работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая власти республики ввели режим нормирования. Так, АИ-92 можно купить не более 20 литров на один автомобиль. Также запрещена заправка в канистры.

На заправках «АТАН» и «ТЭС» АИ-95 все еще можно купить только по талонам. В первую очередь, его продают транспорту коммунальной и социальной техники.

Ситуация с бензином в Севастополе 2 июня 2026

Во вторник во всем городе бензин АИ-92 и АИ-95 продают только по талонам. Свободной продажи, как объяснил губернатор Михаил Развожаев, не будет. Это временная мера, чтобы пополнить запасы. Обещают, что обычная продажа вернется уже в среду - 3 июня.

Хоть власти настоятельно просят не стоять в очередях и не тратить время на бесполезное ожидание, многие все равно создают искусственный ажиотаж.

Но ситуация не так страшна, как ее описывают. На большинстве в Крыму АЗС есть АИ-92, дизель и газ. На некоторых заправках в Керчи и Ялте привозят и 95-й бензин, пусть и немного дороже.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.

Чтобы ознакомиться с наличием топлива на заправках, многие автолюбители советуют использовать интерактивную карту для поиска бензина. Также лучше всего заправляться в ночные часы, когда нагрузка на сети намного ниже.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 2 июня 2026

Купить бензин за наличный расчет можно на разных заправках по всему полуострову. На сегодняшний день в список входят АЗС «Формула» и «АТАН». Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 1 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

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