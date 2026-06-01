Найти официальную информацию о наличии топлива можно на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом в Крыму 1 июня 2026 года остается сложной. Уже несколько дней на полуострове введена талонная система и лимит в 20 литров на автомобиль.

Ситуация с бензином в Крыму 1 июня 2026

С 30 мая власти республики ввели режим жесткой экономии и нормирования. Теперь АИ-92 можно купить не более 20 литров на одно транспортное средство. Также запрещена заправка в канистры.

Ограничения на продажу бензина АИ-95 в Крыму - последние новости

АИ-95 на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС» продается только по талонам. В первую очередь, для коммунальной и социальной техники.

Найти официальную информацию о наличии бензина можно на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма.

Где найти бензин в Крыму и Севастополе 1 июня 2026

Так, на 1 июня 2026 года картина следующая:

В целом по Крыму ситуация неоднородна. На многих заправках в свободной продаже есть АИ-92, дизтопливо и газ.

В Керчи и Ялте водители сообщают, что на некоторых АЗС за наличные можно купить и АИ-95, и даже АИ-100, правда, на 10-12 рублей дороже.

В Севастополе наиболее напряженная обстановка. Уже несколько дней копятся очереди, особенно за АИ-95.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.

Заметим, многие автолюбители советуют использовать интерактивную карту для поиска топлива и по возможности заправляться в ночные часы, когда нагрузка на сети ниже.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 1 июня 2026

Купить бензин за наличный расчет можно на разных заправках по всему полуострову. В их список входят АЗС «Формула», «АТАН», «ТЭС» и «Рэд Пэтрол». Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 31 мая 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лимит на розлив: ситуация с топливом в Крыму может нормализоваться в течение 30 дней

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев