С 29 мая полуостров работает в режиме строгой экономии топлива Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином на полуострове остается напряженной. Почти неделю Крым живет в режиме жесткой экономии. С 30 мая власти республики ввели режим нормирования. Так, АИ-92 можно купить не более 20 литров на один автомобиль. Также запрещена заправка в канистры. Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 4 июня 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 4 июня 2026

2 июня в Севастополе ситуация с топливом была тяжелой – настолько, что губернатор Михаил Развожаев заявил: бензин АИ-92 и АИ-95 можно приобрести только по талонам. 3 июня поставки нормализовались, но после ночной атаки беспилотников вновь ввели талонную систему. Свободной продажи в четверг, как объяснил губернатор Михаил Развожаев, не будет. Это временная мера, чтобы пополнить запасы. Обещают, что обычная продажа вернется уже в пятницу - 5 июня.

Ситуация с бензином в Крыму 4 июня 2026

Хоть власти настоятельно просят не стоять в очередях и не тратить время на бесполезное ожидание, многие все равно создают искусственный ажиотаж. Народ с четырех утра приезжает на заправки и занимает очередь, чтобы залить в бак хоть немного топлива.

На заправках «АТАН» и «ТЭС» АИ-95 все еще можно купить только по талонам. В первую очередь, его продают транспорту коммунальной и социальной техники. На большинстве АЗС есть АИ-92, дизель и газ.

Для того, чтобы отслеживать наличие топлива на полуострове, власти запустили интерактивную карту на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru), где отмечаются заправки с топливом в наличии.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 4 июня 2026

Купить бензин за наличный расчет можно на разных заправках по всему полуострову. На сегодняшний день в список входят АЗС «Формула», «АТАН», «ТЭС», «Мустанг», «ВЕСТА», «ОЛЕГОР, «Рэд Пэтрол». Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 3 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Пока честные водители ждут в очередях, на дефиците моментально появились желающие заработать. Перекупщики завозят топливо с материка и продают его частникам. Цены кусаются: от 250 до 300 рублей за литр! В соцсетях уже вовсю торгуют талонами на бензин. Дошло до того, что на некоторых заправках «АТАН» и «ТЭС» приостановили их продажу.

Власти обещают, что ситуация должна нормализоваться в течение 30 дней.

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