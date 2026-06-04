Рыбный бум: в Азовском море увеличилось количество пиленгаса

В перспективе вылов может превысить четыре тысячи тонн Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Азовское море продолжает радовать рыбаков. После рекордного 2025 года весенняя путина снова принесла небывалый улов пиленгаса. Это не просто удача, как рассказали в пресс-службе Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». За цифрами стоят реальные перемены, которые происходят прямо сейчас в экосистеме. Да и прогнозы ученых о восстановлении популяции оправдываются на глазах.

ПОСТЕПЕННЫЙ РОСТ

Так, два года назад – в 2024-м – в Азовском море было добыто 1,35 тысячи тонн рыбы. Этот показатель стал одной из отправных точек для последующего роста. Уже в следующем году вылов пиленгаса значительно вырос и достиг 1,7 тысячи тонн, что на 26% превышало показатели 2024 года. По словам ученых, такое количество считалось максимальным за последние четыре года, но в этом году тенденция тоже положительная.

- По официальным данным, за весеннюю путину пиленгаса добыто на 24 % больше, чем за прошлый год. При этом максимальный вылов - 67% от общего количества - приходится на Таганрогский залив, - отмечают в научно-исследовательском институте.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ИДЕТ НА ПОЛЬЗУ?

Однако 67% от общего улова пришлось на Таганрогский залив, где вода оказалась более пресной. Эксперты связывают это с тем, что пиленгас, как проходная рыба, идет на нерест в опресненные участки, из-за чего там и зафиксировали максимальную концентрацию. А вот на причины роста промыслового значения пиленгаса в Азовском море повлияли естественные процессы.

Главной причиной стали глобальное потепление и осолонение моря. Именно это и подстегнуло увеличение всех «южных» видов, включая пиленгаса и креветку. Кроме того, за последние пять лет рыбакам удалось восстановить промысловое значение рыбы, а объемы добычи достигли 2,5 тысячи тонн. В перспективе вылов может превысить четыре тысячи.

Рост солености, который так полюбился пиленгасу, губителен для традиционных пресноводных видов - судака, леща, тарани и сазана. Хоть они и уступают место «новой» сырьевой базе, у азовского рыболовства есть серьезные перспективы. Например, вместе с пиленгасом растут запасы камбалы-калкан, креветки, рапана и других видов.

Правда, вместе с рыбой в Азовском море также увеличилось количество медуз. Но и тут научные сотрудники нашли способ, как решить проблему. Исследователи научились получать из желетелых коллаген, который добавляют в БАДы и косметические средства, а также средства для заживления ран и лечения кожи. Осталось лишь поставить производство «на поток».

По словам ученых «ВНИРО», используемые орудия лова практически не вредят молодняку, что обеспечивает устойчивый рост численности в будущем. Основу промысла формируют средневозрастные группы – рыбы до пяти лет и длиной от 48 до 52 сантиметров.

КСТАТИ

Акклиматизированный в 80-х годах прошлого века в водах Азова пиленгас не только успешно прижился, но и стал одним из лидеров рыбного промысла. Сейчас этот процесс только ускоряется под воздействием природных факторов.

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