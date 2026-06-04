В Крыму возник дефицит топлива Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Полуостров испытывает нехватку ГСМ, без дела простаивают бензоколонки. Спецтранспорт скорой, полиции, коммунальных служб обеспечивается по топливным картам. Остальным потребителям нефтепродуктов в помощь интерактивная «Карта наличия топлива на АЗС» от правительства региона. КП-Крым проверила, где и как можно купить топливо.

Судя по карте, с утра бензин отпускали на пяти бензоколонках Симферополя и ближайшего пригорода.

К АЗС, где есть топливо, выстроилась внушительная очередь Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

На кольце Свободы в столице региона вместо обещанной троицы – дизтопливо и бензин 95 и 100 – был только 92-й. Да и к нему не так просто подступиться.

Вереница машин растянулась по проспекту Победы на полкилометра, немного не доходя до Бородинского кольца.

- С шести утра очередь занял, - признался хозяин видавшего виды «Форда».

- Главное, чтобы нам хватило. Вчера два часа потерял зря – за пять машин до меня бензин…, - было поддержал беседу другой автолюбитель, но осекся, не завершив фразу - очередь чуть вперед продвинулась. Нужно было давить на газ.

Цены на бензин в Крыму не самые низкие

Уже никто не сетует на дороговизну, главное, чтобы топливо было в наличии. Но на большей части городских АЗС очередей, как и бензина, нет.

Автолюбители ждут, когда начнут продавать бензин Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Хотя есть и исключение из правил: возле одной неприметной заправки на выезде из Симферополя в сторону Феодосии вытянулась нехилая такая очередь, хотя все табло обнулены.

- Какой бензин дают? Обещают, что к 10 утра появится 92-й. Вот и стоим, ждем, - объяснил седовласый мотоциклист и, похлопав байк по бензобаку, заулыбался. - Мой конь ест мало, но без топлива отказывается колеса передвигать.

Надежда греет сердце. Вот и за редакционной машиной, пока мы смотрели на обстановку, пристроилось с десяток «Лад», «Киа» и «Шевроле».

На газозаправке, что неподалеку, кипела жизнь - голубое топливо в наличии, да и очередь всего машин двадцать, не больше. Но если раньше за кубометр просили 30 рублей, то теперь уже полсотни.

На табло следующей АЗС опять одни нули.

- Бензин есть?! - решили попытать удачу.

- Только по талонам и топливным картам, - заученно сказал кассир.

Он не пожадничал и объяснил, где можно купить талоны.

Офис по продаже талонов Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

И вот, намотав на спидометре пару километров, видим рядом с бензоколонкой офис с вожделенной табличкой «Талоны».

Ура! Но радость оказалось преждевременной.

Нет бензина - нет талонов Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Талонов нет. Будут, когда появится бензин. Как узнать, что топливо есть? Загорится табло-стела.

Итак, на объезд городских бензоколонок потратили 1,5 часа. Поняли, что заправка - дело довольно трудоемкое, но реальное.

- В шоколаде только хозяева гибридов и электромобилей. Правда, их на Крымский мост не пускают, зато нет проблем с заправками, - говорят водители.

В городе стало меньше транспорта Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Он же подсказал, что в этой сложной ситуации есть и плюсы.

- В Симферополе практически исчезли пробки в час пик - утром и вечером. Да и на парковках стало свободнее.

Во, как! Версию, что автолюбители пересели на троллейбусы и маршрутки, и пассажиропоток вырос, в пресс-службе Минтранса не подтвердили, но и не опровергли.

- Комментариев нет пока.

Но в целом прогнозы оптимистичные.

- Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации - в течение 30 дней, - такое заявление сделал глава РК в конце мая.

Сергей Аксенов также четко обозначил рамки ограничений: бензином АИ-95 в первую очередь обеспечивается коммунальный и социальный транспорт. Топливо этой марки также можно купить и по талонам.

АИ-92 отпускается не более 20 литров на авто, заправка в канистры запрещена.

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