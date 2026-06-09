Уничтожено 140 БПЛА за ночь: системы ПВО сбили дроны над Крымом и другими регионами страны

Дежурные средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 9 июня российские системы ПВО успешно перехватили и нейтрализовали 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в воздушном пространстве восьми регионов страны и над двумя морями, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были замечены над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями и над Московским регионом.

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