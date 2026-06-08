Массированная атака ВСУ: над Крымом и еще 13 регионами страны ликвидировано 310 БПЛА

Российские военные отражали атаку в течение 12 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 8 июня системы противовоздушной обороны России нейтрализовали более 300 беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны и акваториями двух морей. Дроны атаковали территории страны на протяжении 12 часов.

По информации Министерства обороны РФ, военные отражали атаку ВСУ с 20:00 7 июня до 08:00 8 июня. Вооруженные силы Украины использовали сотни беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурные средства ПВО сбили 310 беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, Краснодарским краем и Московским регионом.

В Крыму из-за налета БПЛА на тепловоз пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь, машинист получил ранения, а его помощник погиб.

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