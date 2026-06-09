Ждать проезда приходится более часа. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уже неделю на выезде из Крыма образовываются пробки. Из-за проблем с бензином многие жители полуострова решили попытать удачу и выехать на материк за ценным ресурсом. Рассказываем, какая обстановка на подходах к Крымскому мосту 9 июня 2026 года.

Обстановка на подходах к Крымскому мосту 9 июня 2026 года

Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты», на подъезде к пункту досмотра красным цветом горит лишь одна сторона проезда – машины стоят в очереди со стороны Керчи. Ждать приходится около часа.

- Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 351 транспортное средство, - сообщили в канале Макс с оперативной информацией о ситуации на транспортном переходе в 11:00.

На данный момент затор составляет больше четырех километров. При этом со стороны Тамани проезд остается полностью свободным. По словам водителей в чатах автомобилистов, проехать мост можно за 10 минут. Все зависит лишь от процедуры досмотра, количества пассажиров и вещей внутри автомобиля. Если багажа немного, то и времени на досмотр можно потратить в разы меньше.

Пробка на Крымском мосту 9 июня 2026 года

По информации оперштаба, в начале июня максимальное время ожидания проезда по мосту составило около двух часов. Машины стояли с позднего утра до вечера. При этом, если раньше очереди из машин в ночное время отсутствовали, то сейчас в этот период они набирают обороты. Вероятно, народ выезжает за пределы полуострова в свободное от работы время, чтобы запастись бензином, а затем вернуться обратно.

Так, 9 июня пик пробки был в 00:00, когда со стороны Керчи проезда ожидали 428 авто. Днем ранее в это время в очереди стояло на 10 машин меньше.

Напомним, в воскресенье пробка перед мостом с обеих сторон составляла около 10 километров. Досмотра ожидали больше 800 машин.

Что происходит с бензином в Крыму 9 июня 2026 года

Как ранее писала «Комсомолка», проблема с бензином в Крыму в начале июня была критической, и, к сожалению, за минувшие дни так и не разрешилась. По данным на 9 июня, ограничения на продажу топлива еще действуют. Водителям пока не стоит рассчитывать на легкую заправку. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, весь полученный бензин распределяют строго по талонам. Но даже в таком случае бензин отпускается только по 20 литров на одну машину.

В Севастополе действует систему QR-кодов. Получить топливо можно только по персональному коду, который дает право на разовую заправку объемом не более 20 литров. Во время воздушной тревоги АЗС в городе не работают.

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