Почти две недели полуостров работает в режиме строгой экономии топлива Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Почти две недели Крым живет в условиях дефицита топлива. Еще 30 мая здесь были введены жесткие меры, которые и сегодня остаются в силе. Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму 9 июня 2026.

Так, АИ-95 - отпускается только по талонам, и, в первую очередь, для социального и коммунального транспорта (скорые, пожарные, автобусы). Для обычного водителя добыть заветный талон - целая проблема. Крупнейшие сети АЗС «АТАН» и «ТЭС» не продают их физическим лицам уже больше недели. АИ-92 - можно приобрести, но не более 20 литров в одни руки. Продажа топлива в канистры повсеместно запрещена, чтобы пресечь создание запасов

Ситуация с бензином в Крыму 9 июня 2026

Хотя дефицит не преодолен, Минтопэнерго Крыма 9 июня опубликовало обновленную интерактивную карту с адресами 21 заправки, где топливо есть. Судя по данным на сайте ведомства, больше всего бензина в Керчи. Здесь работает сразу несколько точек: АТАН №53 (ул. Генерала Петрова, 37/А), АТАН №51 (ул. Горького, 3Ж), VTG (ул. Свердлова, 49Б), АЗС «Формула» (шоссе Г. Сталинграда, 19) и другие.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 9 июня 2026

В Евпатории можно заправиться на «Весте» по адресам Эскадронная ул., 24, или Чапаева, 4, а в Симферополе для тех, кому нужно дизельное топливо, работает «ОЛЕГОР» по адресу проспект Победы, 235. В Ялте и в поселке Черноморское также есть работающие заправки.

Большинство станций работают строго за наличный расчет, и почти везде действует все тот же лимит - 20 литров в одни руки.

Цена на бензин в Крыму 9 июня 2026

Но, даже когда топливо находится, цена на него кусается. По данным на 9 июня, АИ-92 на АЗС «Формула» продается по 82,8 рубля за литр. АИ-95 стоит 89,8 рубля. Дизельное топливо предлагают по цене 98,65 рубля за литр.

На фоне дефицита развивается и «черный рынок». Там предприимчивые крымчане продают бензин по 200–350 рублей за литр.

Ситуация с бензином в Севастополе 9 июня 2026

В Севастополе прияты более категоричные меры. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, с 7 июня здесь ввели систему QR-кодов. Теперь получить бензин можно только по персональному коду, который дает право на разовую заправку объемом не более 20 литров. Алгоритм прост: водитель переходит в специальный бот в мессенджере Макс, получает QR-код, сохраняет его на телефоне, проверяет наличие топлива на специальной карте fuel.sevtech.org/map, а затем едет на заправку.

Адреса АЗС, где есть бензин в Севастополе на 9 июня 2026

С 10:00 9 июня на 5 заправках «АТАН» бензин марки АИ-92 есть в свободной продаже по следующим адресам:

- АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2

- АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в

- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32

- АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16

- АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62 км

- В сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам, - отметил губернатор.

Причина дефицита бензина в Крыму 9 июня 2026

Как сообщили в Минэнерго РФ, а последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса все чаще атакует с воздуха противник. По информации ведомства, это и является причиной временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов. Для стабилизации ситуации с топливом сформирован отраслевой штаб.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов по-прежнему называет срок нормализации ситуации - около 30 дней. Все находится на личном контроле у президента.

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