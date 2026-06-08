Ограничения на отпуск товара в одни руки - вынужденная и временная мера из-за повышенного спроса Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Топливный кризис в Крыму спровоцировал цепную реакцию. Видимо, люди испугались, что может не быть продуктов. Некоторые торговые сети были вынуждены ввести ограничения - теперь не более двух пачек гречки или риса в одни руки.

«Комсомолка» разбиралась, стоит ли ждать тотального дефицита и взлета цен.

Чтобы товара было достаточно, в магазинах ввели лимиты Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пока отовсюду льются тревожные новости о бензине, поездах и ситуации на Крымском мосту, народ тут несется в ближайшие магазины и начинает серьезную закупку. Топ продуктов, которые становятся самыми популярными - рис, гречка, сахар, туалетная бумага, спички и консервы. Такая тенденция есть и в популярных супермаркетах, и в небольших магазинах. В ответ на стихийный спрос торговые сети начали клеить объявления: «Не более двух упаковок в руки». Но действительно ли стоит бояться, что продуктов не хватит?

ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ

По словам доцента кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елены Вершицкой, сейчас на полуострове начался ажиотажный спрос.

- Я каждый день, начиная со среды, вижу этот ажиотаж. Мы видим многократно увеличившийся спрос, но причиной является не внезапный дефицит продовольственного товара, а именно реакция населения, - пояснила КП-Крым эксперт.

По словам Вершицкой, сахара и круп не стало на полках не потому, что опустели склады, а потому что люди за короткий промежуток времени пытаются купить гораздо больше, чем им нужно на самом деле.

Цены на гречку пока удерживаются Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Есть большая разница между физическим дефицитом и ажиотажным спросом. То, что мы сейчас имеем, - это классическая иллюзия тотального дефицита. Люди за неделю скупают такие объемы, которые не съедят за год. Особенно удивляет ситуация с сахаром.

Экономист подчеркнула, что введение лимитов на продажу в одни руки - это эффективный и цивилизованный инструмент, который применяется во всем мире. По ее мнению, власти решают этим три главные задачи.

- Во-первых, срезается пик ажиотажного спроса, когда товар массово выкупается впрок или даже для перепродажи. Во-вторых, обеспечивается равномерный доступ к продуктам: купить гречку или рис могут все желающие, а не только те, кто пришел к открытию и смел все с полки. И, в-третьих, это выигрыш времени для логистики, чтобы цепочки поставок восстановились.

Полки в магазинах уже не пустуют Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

А вот взлет цен на товары первой важности Крыму точно не грозит. По словам экономиста, в рыночных условиях ажиотаж может породить локальные спекулятивные скачки, но в больших сетях все остается без изменений. Как только нормализуется логистика, рынок быстро придет в равновесие, и цены вернутся в общий тренд российской инфляции без резких скачков.

НЕ ЗАКУПАЕМСЯ НА ГОД!

Главный совет от эксперта - не паниковать и не создавать избыточных запасов.

- Пустые полки, даже если вам лично гречка не нужна, психологически возвращают нас в состояние дефицита. Мы начинаем паниковать. Но именно эта паника и создает дефицит искусственный. Лучшее, что может сделать население, - вернуться к привычному режиму покупок. Ажиотаж спадет, ограничения снимут, и ассортимент вернется в полном объеме, - резюмировала экономист.

ОФИЦИАЛЬНО

Как удалось уточнить КП-Крым в Министерстве промышленной политики и торговли Крыма, никакого физического дефицита социально значимых товаров на полуострове нет. Вся бакалея, включая сахар и крупы, имеется в достаточном количестве на распределительных центрах и складах.

В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что ограничения на отпуск товара в одни руки - вынужденная и временная мера. Она направлена исключительно на борьбу со спекулятивным скупщиком и на то, чтобы предотвратить искусственное вымывание товара с полок. Поставки продолжаются, но из-за осложненной логистики и возросшего спроса персонал физически не успевает выкладывать продукцию с той же скоростью, с какой ее разбирают перепуганные граждане.

- Министерством организовано сопровождение поставок лекарственных препаратов. Сотрудники ведомства в ручном режиме будут координировать доставку медикаментов со складов до аптечных организаций для обеспечения бесперебойного наличия лекарств в розничной сети региона, - отметили в пресс-службе.

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