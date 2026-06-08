Традиционно курортный сезон на юге начинается в начале июня, но в этом году все явно пошло не по плану. Из-за проблем с бензином некоторые туристы перенесли даты отпусков, а местные решили выехать за топливом на материк. Рассказываем, какая обстановка на подходах к Крымскому мосту 8 июня 2026 года.
Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты», на подъезде к пункту досмотра красным цветом горит лишь одна сторона проезда – машины стоят в очереди со стороны Керчи. Ждать приходится около двух часов.
- Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств, - сообщили в канале Макс с оперативной информацией о ситуации на транспортном переходе в 12:00.
На данный момент затор составляет больше шести километров. При этом со стороны Тамани проезд остается полностью свободным. По словам водителей в чатах автомобилистов, «проскочить» мост можно за 7-10 минут. Время зависит от процедуры досмотра и количества пассажиров и вещей внутри автомобиля.
По информации оперштаба, еще неделю назад проехать без пробок и долгого времени ожидания перед постом на ручной досмотр можно было ночью и утром. Примерно до 10 часов там и вовсе не было пробок. Однако с конца прошлой недели статистика изменилась. Вереница из автомобилей образовывается даже в ночные часы. Например, 8 июня пик пробки был в 02:00, когда со стороны Керчи проезда ожидали 355 авто. Уже в 6 утра пробка сократилась до 50 машин, а затем снова начала увеличиваться.
Напомним, вчера пробка перед мостом с обеих сторон составляла около 10 километров. Досмотра ожидали больше 800 машин.
На полуострове полностью остановлена свободная продажа топлива. Весь полученный бензин распределяют строго по талонам. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, ограничения вызваны нехваткой горючего и направлены на предотвращение злоупотреблений в условиях логистических проблем. Сейчас заправиться можно лишь при наличии заранее купленных талонов. В таком случае бензин отпускается только по 20 литров на одну машину.
В Севастополе с 7 июня ввели систему QR-кодов. Получить бензин можно только по персональному коду, который дает право на разовую заправку объемом не более 20 литров. Во время воздушной тревоги АЗС в городе не работают.
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