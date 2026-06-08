Затор скопился лишь с одной стороны. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

Традиционно курортный сезон на юге начинается в начале июня, но в этом году все явно пошло не по плану. Из-за проблем с бензином некоторые туристы перенесли даты отпусков, а местные решили выехать за топливом на материк. Рассказываем, какая обстановка на подходах к Крымскому мосту 8 июня 2026 года.

Обстановка на подходах к Крымскому мосту 8 июня 2026 года

Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты», на подъезде к пункту досмотра красным цветом горит лишь одна сторона проезда – машины стоят в очереди со стороны Керчи. Ждать приходится около двух часов.

- Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств, - сообщили в канале Макс с оперативной информацией о ситуации на транспортном переходе в 12:00.

На данный момент затор составляет больше шести километров. При этом со стороны Тамани проезд остается полностью свободным. По словам водителей в чатах автомобилистов, «проскочить» мост можно за 7-10 минут. Время зависит от процедуры досмотра и количества пассажиров и вещей внутри автомобиля.

Пробка на Крымском мосту 8 июня 2026 года

По информации оперштаба, еще неделю назад проехать без пробок и долгого времени ожидания перед постом на ручной досмотр можно было ночью и утром. Примерно до 10 часов там и вовсе не было пробок. Однако с конца прошлой недели статистика изменилась. Вереница из автомобилей образовывается даже в ночные часы. Например, 8 июня пик пробки был в 02:00, когда со стороны Керчи проезда ожидали 355 авто. Уже в 6 утра пробка сократилась до 50 машин, а затем снова начала увеличиваться.

Напомним, вчера пробка перед мостом с обеих сторон составляла около 10 километров. Досмотра ожидали больше 800 машин.

Что происходит с бензином в Крыму 8 июня 2026 года

На полуострове полностью остановлена свободная продажа топлива. Весь полученный бензин распределяют строго по талонам. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, ограничения вызваны нехваткой горючего и направлены на предотвращение злоупотреблений в условиях логистических проблем. Сейчас заправиться можно лишь при наличии заранее купленных талонов. В таком случае бензин отпускается только по 20 литров на одну машину.

В Севастополе с 7 июня ввели систему QR-кодов. Получить бензин можно только по персональному коду, который дает право на разовую заправку объемом не более 20 литров. Во время воздушной тревоги АЗС в городе не работают.

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