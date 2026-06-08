Свободная продажа топлива остановлена в каждом городе полуострова Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Уже больше недели утро на крымских АЗС начинается не с кофе. С ночи и до позднего вечера у заправок дежурят вереницы из автомобилей, чтобы залить хоть четверть бака бензина, но везет не всем. С 30 мая полуостров живет в режиме экономии. Власти республики ввели полностью талонную систему и ограничение 20 литров на один автомобиль даже при наличии топливных карт. Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму 8 июня 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 8 июня 2026

Свободная продажа топлива остановлена в каждом городе полуострова, а полученный бензин распределяют строго по талонам. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такая мера вызвана нехваткой горючего и направлена на предотвращение злоупотреблений в условиях логистических проблем. Кроме того, даже при наличии заранее купленных талонов бензин отпускается только по 20 литров на одну машину.

Однако все коммунальные службы, скорая помощь и силовые структуры полностью обеспечены топливом. Они заправляются по приоритетному принципу.

Ситуация с бензином в Севастополе 8 июня 2026

В Севастополе ранее были приняты те же меры, что и по всему Крыму. Губернатор Михаил Развожаев объяснил ситуацию проблемами с логистикой, так как некоторые бензовозы просто не могли въехать в город. Но с 7 июня в городе ввели систему QR-кодов. Теперь получить бензин можно только по персональному коду, который дает право на разовую заправку объемом не более 20 литров. На первом этапе система работает только на сети АЗС «ТЭС».

Алгоритм прост: водитель переходит в специальный бот в мессенджере Макс, получает QR-код, сохраняет его на телефоне, проверяет наличие топлива на специальной карте fuel.sevtech.org/map, а затем едет на заправку.

На месте контролер считывает код, сверяет с номером автомобиля и только после этого разрешает заправку. Получить следующий QR-код для той же машины можно будет только через неделю.

Адреса АЗС, где есть бензин в Севастополе на 8 июня 2026

С 11:00 на четырех заправках «АТАН» будет в свободной продаже бензин марки АИ-92:

- АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2;

- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62;

- АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16;

- АЗС 85 ул. Вакуленчука, 35/Б, 2;

Во время воздушной тревоги АЗС в Севастополе не работают.

- Не находитесь рядом с АЗС, это опасно, - попросил губернатор.

Власти пытаются решить проблему на самом высоком уровне. По словам Аксенова, ситуация находится на личном контроле у президента России Владимира Путина. Ожидается, что все может нормализоваться в течение месяца.

По словам губернатора Севастополя, объем кодов для АЗС «ТЭС» на 8 июня был больше, чем днем ранее, но их разобрали в течение нескольких десятков секунд.

- Понимаю, что многие расстроились. Мы работаем, чтобы ежедневно наращивать объемы. Контролеры, которые вышли в свой выходной, работали сегодня на АЗС 12 часов. Они помогли сделать так, чтобы времени в пробках все получившие коды провели меньше, - отметил он.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 8 июня 2026

Купить бензин за наличный расчет можно на разных заправках по всему полуострову. На сегодняшний день в список входят АЗС «Формула», «ВТГ», «АТАН», «ТЭС», «ВЕСТА», «ОЛЕГОР». Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 7 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Чтобы отслеживать наличие топлива, на полуострове запустили интерактивную карту на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru), где отмечаются заправки с топливом в наличии. Однако информация меняется очень быстро, поэтому данные иногда могут не совпадать.

Пока ситуация с бензином в Крыму находится в подвешенном состоянии, власти советуют жителям полуострова не создавать искусственный ажиотаж и не поддаваться панике, а также временно пересаживаться на общественный транспорт.

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