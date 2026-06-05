Свободная продажа топлива остановлена в каждом городе полуострова Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Крыму 5 июня 2026 остается острой. Ровно неделю полуостров живет в режиме экономии. Со вчерашнего дня власти республики ввели полностью талонную систему и ограничение 20 литров на один автомобиль даже при наличии топливных карт.

Ситуация с бензином в Крыму 5 июня 2026

Свободная продажа топлива остановлена в каждом городе полуострова, а полученный бензин распределяют строго по талонам. Такая мера вызвана нехваткой горючего и направлена на предотвращение злоупотреблений в условиях логистических проблем. Об этом еще вчера сообщил глава Крыма Сергей Аксенов и добавил, что даже при наличии заранее купленных талонов бензин отпускается только по 20 литров на одну машину.

При этом выдача талонов приостановлена. Сейчас в свободной продаже они отсутствуют, а когда появятся вновь, не сообщается.

Многие заправки в Крыму пустуют Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Из-за дефицита бензина резко выросла цена на черном рынке - литр бензина перекупщики продают на сайтах объявлений и в соцсетях по 250 рублей и выше. Это в несколько раз выше официальных расценок (около 75-82 рублей за литр АИ-92 еще несколько дней назад). Чтобы бензин не продавался нелегально, на заправках дежурят контролеры из числа чиновников. Они фиксируют номера машин и записывают, кто и сколько литров заливает.

Также Сергей Аксенов сообщил, что все коммунальные службы, скорая помощь и силовые структуры полностью обеспечены топливом.

Ситуация с бензином в Севастополе 5 июня 2026

В Севастополе приняты те же меры, что и по всему Крыму. Губернатор Михаил Развожаев объяснил ситуацию проблемами с логистикой, так как некоторые бензовозы просто не могли въехать в город. Также он напомнил, что во время воздушной тревоги АЗС не работают.

- Не находитесь рядом с АЗС, это опасно, - попросил губернатор.

Власти пытаются решить проблему на самом высоком уровне. По словам Аксенова, ситуация находится на личном контроле у президента России Владимира Путина. Ожидается, что все может нормализоваться в течение месяца.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 5 июня 2026

Купить бензин за наличный расчет можно на разных заправках по всему полуострову. На сегодняшний день в список входят АЗС «Формула», «ВТГ», «АТАН», «ТЭС», «Мустанг», «ВЕСТА», «ОЛЕГОР, «Рэд Пэтрол». Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 4 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

На некоторых толпятся очереди Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Также для того, чтобы отслеживать наличие топлива на полуострове, власти запустили интерактивную карту на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru), где отмечаются заправки с топливом в наличии.

Пока что власти советуют крымчанам не создавать искусственный ажиотаж и не поддаваться панике, а также временно пересаживаться на общественный транспорт.

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