Саблезубый кошачий. Фото: сгенерировано ИИ

Всего в двух десятках километров от Симферополя находится настоящий рай для палеонтологов – пещера «Таврида».

Пещера «Таврида». Фото: Российский союз спелеологов

Здесь обнаружили кости и носорогов, и верблюдов, и гигантских страусов, и всякой другой живности, что бродила по Крыму в допотопные времена, когда мамонты были в моде.

В пещере найдены останки древних животных. Фото: пресс-служба КФУ

Нашли и останки саблезубых кошачьих, которым примерно в 1,6-1,8 млн лет. Такие находки - штучный товар. Пальцев рук не хватит, чтобы пересчитаешь в масштабах всей планеты. И в Крыму они есть только в «Тавриде». Эксклюзив, так сказать.

- По сохранившимся останкам саблезубых котиков установили, что это два разных рода. Различия хорошо видны по строению зубов, особенно по форме клыков, - рассказал КП-Крым научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев.

Первый - гомотерий. Крупняк. Размером со льва. Клыки короткие, но заточенные с двух сторон. Бритва, да и только.

Второй - мегантереон. Поменьше, с ягуара ростом. Не вышел статью, зато клычищи - закачаешься. Длинные, наружу торчали. Режущая кромка на таком «зубике» была только сзади, поэтому в поперечном сечении они повторяли форму капли.

Такие клыки - мечта хищника. Один укус - и привет. Но этими «вилками» есть неудобно.

Поэтому саблезубые котики питались только мякотью. Обгладывали ее с костей, как современные львы. Аккуратно, чтобы не обломать драгоценные кинжалы.

- Наверное, когда обедали, мечтали их убрать на время, потому что они мешали жевать.

Но что же грозные хищники делали в подземелье?

– Теоретически они могли жить в пещере, но доказательств этому нет. В «Тавриде» логово гиен точно было, судя по копролитам (ископаемые, окаменелые экскременты, – от ред.) и многочисленным останкам.

Клык хищника хранится в музее КФУ. Фото: Богдан Зайцев

От саблезубых кошачьих только обломки костей. Цельного скелета нет. И версия такая: они стали трофеями короткомордых гиен. Крупные, охотились стаями. Могли и живого котика завалить, и мертвого в пещеру затащить. Гиены - ребята непривередливые, падалью не брезговали.

Кстати, 10-сантиметровый клык гомотерия (правда, он частично обломан) украшает экспозицию зоологического музея Крымского федерального университета.

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