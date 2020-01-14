Носороги, саблезубые кошки и страусы: Стало известно, каким животным принадлежат кости в пещере «Таврида»

Мощный бульдозер сдвинул в сторону огромный камень, а за ним зияющая пустота - вход в подземелье. Так, летом 2018 года, при строительстве трассы «Таврида», всего в 20 километрах от Симферополя, нашли уникальную пещеру.

Вход в пещеру нашли при строительстве трассы Таврида. Фото: пресс-служба КФУ

Находку, которая стала тезкой трассы, сразу же взяли под охрану, как уникальный природный объект. Для такого трепетного отношения масса причин. «Таврида» сегодня - самая протяженная пещера полуострова, ее длина свыше одного километра.

В Тавриде найдены останки древних животных. Фото: пресс-служба КФУ

Вдобавок, внутри ее нашли очень много останков разных древних животных.

Палеонтологи Крымского федерального университета считают, что кости - это все, что осталось от различных видов медведей, саблезубых кошек, быков, лошадей и других млекопитающих, обитавших на полуострове свыше полутора миллионов лет назад.

Ведь давным-давно на территории нынешнего Крыма, в жаркой саванне, обитали носороги, слоны и страусы.

Дмитрий Старцев. Фото: Андрей Черногородов /Пресс-служба КФУ

- В районах, где были водоемы жили влаголюбивые животные - носорог Stephanorhinus, большерогий олень, антилопы, - сообщил Дмитрий Старцев, ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В. И. Вернадского.

Эксперты выяснили, что в пещере относительно неплохо сохранились останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков и лис разных видов, а также трех-четырех медведей.

Причем, судя по челюсти с молочными зубами, в пещере жил неизвестный современной науке вид саблезубых кошек. Уже «опознаны» и многочисленные останки двух видов быков.

В пещере нашли много костей представителей копытных видов. Фото: Дмитрий Старцев /Пресс-служба КФУ

- Первый - 350-килограммовый Leptobos, похож на современный африканский скот ватусси, с большими раскидистыми рогами, - сообщает пресс-служба КФУ.

Древний бизон. Фото: Дмитрий Старцев /Пресс-служба КФУ

Второй вид - древний бизон - отличается от своих современных собратьев меньшими размерами. Часть костей в «Тавриде» принадлежит лошади Стенона, напоминавшей современных зебр.

Сенсацией стало и обнаружение бедренных костей гигантского страуса Pachystruthio dmanisensis. Этот древний гигант, достигавший 3,5 метра в высоту, весил более 450 килограммов, тогда как в современном страусе не будет и 150 кг.

В ближайшее время «Таврида» станет новым туристическим центром - часть пещеры откроют для экскурсионных групп, так же здесь появится палеонтологический музей и научно-учебный центр. Причем для пущего эффекта будут установлены фигуры древних животных, чьи кости были обнаружены.

Котенок Таврик - первые эскизы. Фото Алена Воробьева

Талисманом и логотипом пещеры стал саблезубый котенок Таврик.

Всего под научно-образовательный и рекреационный комплекс на базе пещеры «Таврида» выделили 15 гектаров земли и 150 миллионов рублей из федерального бюджета.

На месте строительства трассы "Таврида" нашли уникальную пещеру.Видео: Российский союз спелеологов

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