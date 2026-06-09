Ужа заметили в районе поселка Пионерское. Фото: ЧП Крым/ВК

В начале курортного сезона, когда крымские пляжи потихоньку начинают заполняться отдыхающими, интернет взорвало очередное видео. На этот раз не о ситуации с бензином. Пугающий сюжет пришел с поселка Пионерское, что под Симферополем. В объектив девушки попала змея, лениво ползающая по пляжу.

- Будьте внимательны! Когда мы проходили мимо, я подумала, что это какой-то шнурок, а когда подошли ближе, это змея сантиметров 40. Пионерское, Симферопольский район, - написала автор поста.

Змея на пляже Крыма Видео: ЧП Крым/ВК

Ролик, на котором пресмыкающееся без страха проползает мимо людей, мгновенно разлетелся по соцсетям, вызвав у пользователей приступы паники и, конечно же, шуток.

- Еду в Крым. Буду ходить в резиновых сапогах по колено! - иронизируют в комментариях.

- Обычное дело, это просто «теща» с соседнего пляжа, - шутят другие.

После такого видео в соцсетях началась настоящая паника. Люди интересуются: «Кто-нибудь знает, эти змеи ядовитые?», «Как спасать собаку, если укусит?», «Может, вообще на море не ездить, пока они всех не перекусали?».

Но знающие люди быстро успокаивают паникеров: просто пришло тепло. Как объяснил зоолог, доктор биологических наук, профессор, преподаватель Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Сергей Иванов, сезон активности пресмыкающихся начинается, когда температура воздуха стабильно держится на уровне +18 ...+20 градусов. А в Крым как раз пришло лето, воздух прогревается до +25.

- Пик активности змей обычно приходится на конец весны и начало лета. В этот период начинается сезон спаривания, - поясняет профессор. - Змеи активно перемещаются в поисках партнеров, пищи и хорошо прогреваемых мест.

Вот они и выползают погреться на асфальт, плитку, бетонные плиты и гальку, ведь там солнце прогревает поверхность лучше всего.

КАКИХ ЗМЕЙ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ?

По словам зоолога, в Крыму обитает только один вид ядовитых змей - степная гадюка, но массового нашествия сейчас нет. Также можно встретить ужа обыкновенного, водяного ужа и желтобрюхого полоза. Именно водяной уж и попал в кадр завирусившегося видео.

Эксперт также обратил внимание на поведение змеи. Она не проявляет агрессии и просто проползает мимо.

- Если их не трогать, то никакой агрессии они проявлять не будут. Кстати, водяные ужи очень любят тихие заводи и солоноватую воду Азовского моря, где греются на камнях или охотятся. Главное визуальное отличие безобидного ужа от ядовитой гадюки – стройное тело, голова плавно переходит в шею, а зрачки круглые. У гадюки они вертикальные, как у кошки.

По словам зоолога, тем, кто все еще боится заползающих в море змей, стоит запомнить простое правило. Единственная ядовитая змея полуострова - степная гадюка. Обитает она не на каждом пляже подряд, а в сухих степных районах, предгорьях и вдоль водоемов на Керченском полуострове.

ГДЕ ОБИТАЮТ СТЕПНЫЕ ГАДЮКИ

- Генеральские пляжи;

- Прибрежная зона у села Песочное;

- Поселок Новоотрадное.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УВИДЕЛИ РЕПТИЛИЮ?

Опытные крымчане и МЧС уже который год твердят одно и то же: змея не нападает первой, поэтому при встрече не нужно привлекать ее внимание. Если прошли мимо, она просто уползет, а если начали размахивать палкой или кидать камни, может и укусить.

На даче лучше надевать резиновые сапоги и калоши, так как змея не сможет их прокусить. А чтобы уж точно быть спокойным, на собственных участках нужно косить траву, убирать кучи досок и шифера, так как они служат идеальным убежищем для змей.

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