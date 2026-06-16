На данный момент на полуострове работает сразу несколько точек заправок Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Борьба за топливо в Крыму продолжается. Народ так и стоит в очередях, чтобы залить хоть немного бензина. Правда, получается не всегда, так как ценный ресурс разбирают, как горячие пирожки. Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июня 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 16 июня 2026

16 июня в Севастополе действует смешанная система продажи топлива. Сеть «ТЭС» работает по QR-кодам, полученным 15 июня вечером. На двух АЗС на трассе «Таврида» - свободная продажа топлива (Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1; Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3). На всех АЗС «ТЭС» сегодня отпускают дизельное топливо Ultra.

- Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, - отметил губернатор.

Адреса АЗС, где есть бензин в Севастополе на 16 июня 2026

С 10:00 на восьми заправках «АТАН» стартовала свободная продажа АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и впервые - АИ-100. До сегодняшнего дня сотого бензина в свободной продаже не было.

- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 66 Камышовое шоссе 12Б (АИ-95 Ultra)

- АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 82 Камышовое шоссе 7В (АИ-92, ДТ Ultra, АИ-100)

- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)

- АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе 18А (АИ-92)

Ситуация с бензином в Крыму 16 июня 2026

В Республике Крым топливо в свободной продаже есть на десятках заправок. Работают сети «Формула», «АТАН», «ТЭС». При этом все еще действуют ограничения - заправиться можно только по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры по-прежнему запрещена.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 16 июня 2026

Купить бензин за наличный расчет можно на разных заправках по всему полуострову. Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 16 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Чтобы отслеживать наличие топлива, на полуострове запустили интерактивную карту на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru). Но информация меняется очень быстро, поэтому данные иногда могут не совпадать.

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