Глава Крыма Сергей Аксенов обещал нормализацию в течение 30 дней с момента введения ограничений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Крым и Севастополь продолжают жить в режиме топливной экономии. Люди продолжают стоять в очередях, чтобы заправить хоть немного бензина, а в Севастополе все еще действует система QR-кодов. Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 15 июня 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 15 июня 2026

15 июня Крым снова разделился на два лагеря. В Республике Крым пусть и с ограничениями, но бензин есть. В Севастополе для свободной продажи открыто восемь заправок «Атан», а на АЗС «ТЭС» - только по ранее полученному QR-коду.

Власти подчеркивают: бензовозы в город приходят ежедневно, но их топливо в первую очередь уходит коммунальщикам, скорым и силовикам. Для обычных водителей - талоны, которые продолжают выдавать, но только свежие. Старые, как и ранее, аннулируют.

- Главная задача города - обеспечить жизнедеятельность: общественный транспорт, работа коммунальных, экстренных служб, скорой помощи. Все это выполняется, всегда резерв для этого держится. А дальше мы будем постепенно наращивать, - пообещал Развожаев.

Адреса АЗС, где есть бензин в Севастополе на 15 июня 2026

При этом с 10 утра на восьми заправках «АТАН» в свободной продаже есть топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Его можно заправить по следующим адресам:

- АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92);

- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92, ДТ Ultra);

- АЗС 67 ул. Хрусталёва 74Г (АИ-92,АИ-95 Ultra);

- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92);

- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra);

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);

- АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra);

- АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92).

Ситуация с бензином в Крыму 15 июня 2026

По данным интерактивной карты Минтопэнерго, на утро 15 июня топливо в свободной продаже есть на 83 автозаправочных станциях. Заправиться можно, но с ограничением 20 литров на одну машину. Заправка в канистры по-прежнему запрещена.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 15 июня 2026

Купить бензин за наличный расчет можно на разных заправках по всему полуострову. Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 14 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Чтобы отслеживать наличие топлива, на полуострове запустили интерактивную карту на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru). Но информация меняется очень быстро, поэтому данные иногда могут не совпадать.

Как показывает практика, даже точки, отмеченные в таблице ведомства, могут «выдохнуться» к вечеру - бензин разбирают быстро.

Глава Крыма Сергей Аксенов обещал нормализацию в течение 30 дней с момента введения ограничений - то есть примерно к концу июня. Севастопольские власти говорят, что топливо в город завозят ежедневно, и длительных перерывов не будет.

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