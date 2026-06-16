Алена Свиридова не нарушила давнюю традицию и приехала в отпуск в Крым. Фото: соцсети певицы

Алена Свиридова снова в Крыму. Певицу не испугали ни бензиновый кризис, ни сложности с железнодорожным сообщением. Она, как обычно, приехала в Керчь поездом. Одно купе «Таврии» с ней разделил и любимый бульдог Лео.

Первое утро на даче артистка начала с тренировки, показав подписчикам, как поднимает гирю весом 32 килограмма!

Алена Свиридова на даче в Крыму поднимает гирю весом 32 кг. Певица не забывает о тренировках даже на отдыхе. Видео: соцсети артистки

- Могу и навалять, если что! - предупредила певица.

И первым на такое серьезное предупреждение отреагировал коллега Свиридовой по цеху Денис Клявер.

- Я всегда с тобой вежлив, помни об этом, - поспешил напомнить ей экс-участник «Чай вдвоем».

На что Алена Свиридова заверила: «Ты всегда вне всяких подозрений».

63-летняя певица держит себя в форме и не раз демонстрировала подтянутую фигуру в открытом купальнике.

- Берегу суставы и позвоночник, поэтому и тренируюсь, - объясняет она подписчикам.

Свой домик в Керчи певица не раз называла раем: здесь и море, и цветущие розы, и грядки с овощами, которые, кстати, артистка с удовольствием пропалывает самостоятельно. Конечно, в доме есть помощница, которая следит за хозяйством, когда знаменитость в Москве или на гастролях, но какой отдых без полезного труда?

- Я уже обрезала розы, сейчас пойду подметать листву, которая нападала. Привожу все в порядок. Эти мелкие действия дают ощущение какой-то стабильности, контроля и порядка. Птички поют, розы цветут, красота! – призналась сети Алена Свиридова.

Певица сама подрезает розы на своем участке. Фото: скриншот из видео на странице певицы в запрещенной сети

Напомним, в Керчи у Алены Свиридовой дом в районе Капканы, который когда-то достался от бабушки. Со временем певица купила соседний участок и разбила там сад. Свое домовладение в Крыму артистка называет дачей и каждое лето приезжает в Крым отдохнуть и проведать хозяйство.

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