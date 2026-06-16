Беременность проходила нормально, но ребенок умер Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе перинатальный центр погряз в громком расследовании: умер новорожденный, а его маме удалили матку.

- Результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы установили, что врачи виноваты и в смерти ребенка, и в удалении органа, - сообщила «КП-Крым» жительница столицы региона Виктория Татуревич.

Крымчанка мечтала о сыне. Фото: личный архив

На молодую женщину в ноябре 2025 обрушилась страшная беда – умер новорожденный сын, и она сама лишилась возможности забеременеть – у крымчанки удалили матку.

- На 32-й неделе беременности преждевременно отошли околоплодные воды. На следующий день в перинатальном центре поставили диагноз «маловодие», - рассказала «КП-Крым» Виктория Татуревич.

А дальше начался кошмар – ребенок перестал шевелиться, занедужила и сама беременная – озноб, сильные головные боли.

- В ночь с 21 на 22 ноября мне было очень плохо. Врачи мерили давление, температуру и говорили, что ничего страшного.

Кесарево сечение сделали лишь в полдень 22 ноября. Сынишка не закричал, и его сразу подключили к ИВЛ. На второй день малыш умер. Жизнь роженицы тоже была в смертельной опасности – женщина попала в реанимацию. Врачи решили, что у нее сепсис, и удалили матку.

Когда Виктория вернулась домой и стала детально изучать весь кошмар, произошедший с ней и ее сыном, то поняла, что дело нечисто. Началось следствие сразу по трем статьям – ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, ч. 1 ст. 292 УК РФ - служебный подлог.

Максимальное наказание по этим уголовных статьям – лишение свободы до трех лет.

Кесарево сечение сделали слишком поздно. Фото: личный архив

Эксперты считают, что матку удалили ошибочно. Фото: личный архив

И вот готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, которые красноречиво говорят о вине врачей. А дальше что?

- Экспертиза указала, на каком этапе был допущен ключевой дефект оказания помощи. И теперь у следователя есть несколько дней, чтобы определиться с кругом обвиняемых – кто именно виноват.

После того как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело направят в суд. И слуги Фемиды решат, виноваты ли сотрудники перинатального центра в трагедии.

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