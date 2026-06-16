Огонь сжег почти дотла: больше 90% полотна уничтожено при пожаре в Панораме Севастополя

Пожар бушевал 29 часов. Фото: Музей обороны Севастополя

Сотрудники Музея обороны Севастополя и эксперты завершили оценку ущерба, нанесенного ударом украинского беспилотника 10 июня. Как рассказали в пресс-службе панорамы, выводы оказались неутешительными, так как главное полотно практически полностью утрачено, а здание серьезно пострадало.

ПЛАМЯ БУШЕВАЛО БОЛЬШЕ СУТОК

Ущерб, нанесенный зданию-памятнику на Историческом бульваре, оказался колоссальным. Хоть снаружи музей почти не пострадал, внутреннее убранство практически полностью выгорело. Неудивительно, ведь пожар бушевал 29 часов, ему был присвоен четвертый, высший ранг сложности. Купол здания находится под угрозой обрушения из-за сильного выгорания конструкций.

Так музей выглядит внутри. Фото: Музей обороны Севастополя

Но самая большая потеря пришлась на главное полотно, которое оказалась уничтожено на 90%! Это та самая картина, написанная в 1954 году группой советских художников, которую видели миллионы туристов. Из почти двух десятков вынесенных из огня кусков разглядеть на них что-либо уже невозможно. В пепел превратились и макеты укреплений, орудийные расчеты и другие элементы, создававшие легендарный эффект присутствия.

Официальные цифры нанесенного ущерба до конца неизвестны, но масштаб трагедии уже очевиден.

Многие предметы внутри сильно обгорели. Фото: Музей обороны Севастополя

- Погибли полностью части панорамы, показывающие Южную и Северную части города, Севастопольскую, Корабельную и Килен-бухту, полностью сгорели строения Лазаревского адмиралтейства и Корабельной слободки, а также весь левый фланг Малахова кургана, - рассказали в пресс-службе.

ОРИГИНАЛЫ ЖИВЫ

Есть в этой трагедии и светлая новость. Подлинные фрагменты кисти самого Франца Рубо - те самые 86 частей, спасенные в 1942 году, - в момент атаки находились в фондохранилище и не пострадали. Два из них, «Штурм 6 июня 1855 года» и «Левее Юферова», сейчас представлены на выставке «РУБО. 170» в кинотеатре. Они пережили и 1942-й, и 2026-й, и будут жить дальше.

Макеты тоже выгорели. Фото: Музей обороны Севастополя

КСТАТИ

После войны советским художникам понадобилось 12 лет, чтобы заново написать 115-метровое полотно высотой 14 метров и площадью полторы тысячи квадратов. Восстанавливали буквально все! Четыре тысячи фигур солдат, дым, копоть, огонь, штыки, знамена и лица… Это был настоящий подвиг. Но и сейчас сомнений насчет реставрации символа города ни у кого нет. Губернатор лишь сухо отмечает:

- Восстановим. Обязательно.

Тут не стоит вопрос о том, будем ли, интересует лишь - как скоро.

Полотно практически уничтожено. Фото: Музей обороны Севастополя

Сегодня задача не проще. Возможно, даже сложнее. Как рассказал «КП» российский художник Никас Сафронов, восстановление панорамы сравнимо с подвигом, который совершали художники легендарной студии имени Грекова и мастера под руководством Василия Яковлева, а после его смерти - Павла Соколова-Скаля. После войны реставрация заняла 12 лет. По оценке маэстро, сегодня с учетом кадрового голода и масштаба разрушений, потребуется не меньше, а, скорее всего, больше.

- Дело в том, что в СССР работала гигантская машина. Были институты, мастерские, сотни реставраторов. Сейчас хороших специалистов по этому профилю - раз-два и обчелся. Восстановить полотно за несколько лет нереально. Это работа на десятилетия. Но есть надежда на новые технологии и искусственный интеллект, которые могут ускорить этот процесс, - говорит маэстро.

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