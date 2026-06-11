«И снова 12 лет?»: Художник Никас Сафронов дал прогнозы на восстановление сожженной панорамы в Севастополе

Полотно уже восстанавливали после удара немецкой авиабомбы в 1942 году Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это будет долгий и непростой путь, - так оценил перспективы возрождения легендарного полотна известный российский живописец Никас Сафронов. После удара украинского дрона по зданию панорамы «Оборона Севастополя» в ночь на 10 июня встал вопрос: сколько времени потребуется, чтобы вернуть к жизни картину - главный символ города-героя? Как рассказал «Комсомолке» маэстро, на это может уйти не меньше 12 лет...

Дрон попал прямо в кровлю здания. Фото: Музей Обороны Севастополя

СОВЕТСКИХ РЕСТАВРАТОРОВ НЕ ВЕРНУТЬ

Когда в 1942 году в здание панорамы попала немецкая авиабомба, и огонь уничтожил большую часть шедевра Франца Рубо, советским художникам потребовалось 12 лет, чтобы воссоздать полотно. Живописцам пришлось буквально заново писать 115-метровую картину, сохранив стиль, композицию и дух оригинальной работы. Это был подвиг, который совершали художники легендарной студии имени Грекова и мастера под руководством Василия Яковлева, а после его смерти - Павла Соколова-Скаля.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» Фото: Музей Обороны Севастополя

- Это были люди, которые учились у самих Сурикова и Репина, впитывали традиции русской реалистической школы, буквально познавали самые азы, - объясняет Никас Сафронов КП-Крым. - Они обладали колоссальным опытом, фантастической школой и, что немаловажно, огромной армией помощников.

Но сейчас, по словам художника, ситуация кардинально иная. По его словам, хороших специалистов по монументальной живописи такого уровня в стране остались единицы.

- Можно сказать, последние из могикан, - с горечью говорит Сафронов. - Их ученики уже не обладают той школой. А те, кто учился у учеников - тем более.

Кадр из видео МЧС Севастополя

МОЖЕТ УЙТИ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ

После войны реставрация заняла 12 лет. По оценке художника, сегодня, с учетом кадрового голода и масштаба разрушений, потребуется не меньше, а, скорее всего, больше.

- Дело в том, что в СССР работала гигантская машина. Были институты, мастерские, сотни реставраторов. Сейчас хороших специалистов по этому профилю - раз-два - и обчелся. Восстановить полотно за несколько лет нереально. Это работа на десятилетие, если мы говорим о ручном труде.

НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ

Однако есть и лучик надежды. Наука и технологии не стоят на месте. В мире уже активно применяют нейросети для восстановления древних фресок, икон и картин. Алгоритмы могут дорисовать утраченные фрагменты, опираясь на стиль автора, сохранившиеся детали и исторические документы.

По мнению художника, ИИ может ускорить процесс реставрации Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Все же я верю, что искусственный интеллект сегодня способен ускорить процесс колоссально. Он может предложить эскизы, восстановить цветовую гамму, помочь реставраторам «накладывать» мазки. Мы должны использовать все возможности, чтобы возродить панораму как можно быстрее.

Фрагменты картины вынесли из огня. Фото: Музей обороны Севастополя

КСТАТИ

Власти уже пообещали восстановить сам музей. Крупный банк выделил на эти цели 1 миллиард рублей, а эксперты пока оценивают сроки в три-пять лет. Но эти оценки касаются, скорее, строительных работ. Художественная же реставрация - процесс гораздо более тонкий.

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