Пострадал двойник, а не оригинал: в музее рассказали о состоянии полотна Рубо после атаки ВСУ на Севастополь

Выставка оригинальных работ художника состоится 11 июня. Фото: Музей обороны Севастополя

Ночная атака БПЛА на здание музея-панорамы всколыхнула всю страну. В соцсетях начали оплакивать шедевр Франца Рубо, но в музее уточнили: оригинальные фрагменты, которые держала в руках рука великого баталиста, не пострадали - они были давно спрятаны в фондохранилище. А горела и рушилась творческая копия, созданная советскими художниками после Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Музея обороны Севастополя.

«ВСЕ ФРАГМЕНТЫ КИСТИ РУБО ЦЕЛЫ»

Первые часы после удара беспилотника в Севастополе царила паника. Но через несколько часов сотрудники музея поспешили успокоить общественность.

Дрон попал в кровлю здания. Фото: Музей обороны Севастополя

- Все фрагменты кисти Франца Алексеевича Рубо целы, поскольку находятся в нашем фондохранилище. А два привезены из Москвы и готовятся к экспозиции, - отметили в пресс-службе.

Это значит, что настоящее полотно, которое в 1904–1905 годах создавал сам мэтр с командой немецких студентов в предместье Мюнхена, в сохранности. Оно не висело в здании на Историческом бульваре в момент атаки. Бесценные фрагменты уже долгие годы бережно хранятся в запасниках - вдали от посторонних глаз, влажности и, как выяснилось, вражеских дронов.

СПАСЕНИЕ 1942 ГОДА

Удивительно, что история с полотном имеет почти мистическую параллель с событиями 84-летней давности. Тогда, 25 июня 1942 года, во время третьего штурма Севастополя, в здание панорамы попала немецкая авиабомба. Начался чудовищный пожар. Но нашлись люди, которые бросились спасать искусство. Рискуя жизнью под обстрелами, они вырезали гигантское полотно (115 метров в длину и 14 в высоту!) прямо из рамы и вывозили его наружу кусками. Всего было спасено 86 фрагментов разного размера - это составило две трети от первоначальной площади шедевра. Но вся остальная часть сгорела. Повреждения оказались настолько катастрофическими, что восстановить оригинал стало невозможно даже для лучших реставраторов. Тогда и было принято судьбоносное решение - написать панораму заново.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

СГОРЕЛО ПОЛОТНО-ДВОЙНИК

В музее подчеркнули, что то монументальное полотно, которое десятилетиями видели посетители музея - огромную круговую картину сражения на Малаховом кургане, - технически не является работой Франца Рубо.

После войны советские художники блестяще выполнили свою задачу. В 1954 году они восстановили картину и сохранили стиль, сюжетную композицию и даже манеру письма великого баталиста. Именно эта послевоенная версия и пострадала при ночной атаке 9 июня 2026 года.

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ С МУЗЕЕМ?

Сейчас задача музейщиков - оценить ущерб, нанесенный копии, и понять, можно ли ее восстановить.

Напомним, ночью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Атака была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, пожар локализован. По словам Развожаева, здание получило критические повреждения.

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