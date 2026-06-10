«Спрячьте оригиналы до лучших времен!»: Севастопольцы просят перенести выставку графики Рубо

Открытие выставки пройдет завтра. Фото: пресс-служба музея «Оборона Севастополя»

После чудовищной атаки украинским беспилотником объекта культурного наследия - панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» - оригинальные фрагменты графических работ Франца Рубо не пострадали. Запланированная 11 июня выставка пройдет без изменений.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе музея, вопреки ночной атаке, экспозиции быть. Правда, севастопольцы в соцсетях требуют спрятать ценности до лучших времен.

- Разумно ли их выставлять там, когда не смогли защитить в панораме? - такой вопрос задают обеспокоенные подписчики в комментариях под постами музея. И это не единичный голос.

- Спрячьте оригиналы до лучших времен! – поддерживают другие.

Под постом о завтрашней выставке развернулась настоящая баталия в комментариях. Горожане требуют отменить экспозицию или перенести экспонаты в безопасное место. Многие утверждают, что ценные фрагменты лучше спрятать, ведь в городе много тех, что специально передает информацию о мероприятиях.

- Даже если нет афиши в интернете, могут слить, где и что планируется, - переживают местные.

В администрации музея говорят, что выставка состоится. В обед 10 июня они опубликовали анонс предстоящего события и напомнили, что экспозиция, посвященная творчеству Франца Рубо - автора легендарных батальных панорам «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва», - откроется завтра, 11 июня, в кинотеатре «Украина» на улице Ленина, 35 в 15:00. В нее войдут графические работы художника, многие из которых редко покидают запасники.

Напомним, ночью 10 июня вражеский дрон целенаправленно атаковал объект культурного наследия - панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что великий шедевр Франца Рубо «практически уничтожен». На огромной картине изображены события Крымской войны. Размеры полотна – 115 метров по окружности и 14 метров в высоту, а общая площадь – 1600 квадратных метров.

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