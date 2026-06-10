Заказ на создание батальной панорамы к 50-летию обороны поступил от императорского двора в 1901 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 10 июня украинский беспилотник атаковал объект культурного наследия - панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» - один из главных символов города-героя. Внутри находился великий шедевр Франца Рубо, который был «практически уничтожен», сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Рассказываем, что известно о картине художника Франца Рубо, уничтоженной в результате атаки ВСУ на Севастополь 10 июня 2026.

Музей-панорама «Оборона Севастополя» горит после попадания беспилотника ВСУ Видео: Музей обороны Снвастополя

Что известно о панораме Франца Рубо «Оборона Севастополя», которая пострадала во время атаки ВСУ на Севастополь 10 июня 2026

Эффект присутствия, который сейчас пытаются воспроизвести с помощью технологий виртуальной реальности, еще в XX веке гениально сотворил на полотне художник-баталист Франц Рубо на своем полотне «Оборона Севастополя».

Художник нарисовал картину и добился эффекта присутствия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду картина-панорама попала в новостные сводки в связи с трагическими событиями. Но судьба этого полотна полна куда более драматичных и невероятных поворотов.

Сюжет картины художника Франца Рубо

Художник изобразил основной момент обороны Севастополя - бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. Тогда 75 тысяч русских воинов отражали атаку 173-тысячной армии британцев, французов, турок и итальянцев.

В центре сюжета – судьбоносный день штурма Малахова Кургана и Корабельной обороны Севастополя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В центре сюжета - отчаянное сопротивление защитников города, которые ценой нечеловеческих усилий отбили атаку и нанесли противнику большой урон. И вот этот момент подвига, который сами участники назвали чудом, изобразил Рубо.

История картины художника Франца Рубо, уничтоженной в результате атаки ВСУ на Севастополь 10 июня 2026

Заказ на создание батальной панорамы к 50-летию обороны поступил от императорского двора в 1901 году. Рубо уже был знаменит к тому моменту, ведь в 1890 году он создал свою первую панораму «Штурм аула Ахульго». Но Севастополь стал его звездным часом. Художник месяцами изучал архивы и документы, а затем отправился на место событий - на Малахов курган, чтобы сделать десятки этюдов и почувствовать место. Правда, сама панорама создавалась вдали от России – в предместье Мюнхена группой немецких художников. Вместе с Рубо над полотном трудились художники Шенхен, Мерте, Фрош и 20 студентов Баварской академии художеств.

Это был колоссальный труд! 115 метров в длину и 14 метров в высоту. Если вытянуть ее в линию, полотно перекроет футбольное поле. А площадь картины - полторы тысячи квадратных метров – составит треть футбольного поля. Масляными красками изобразили фигуры солдат и дым сражений. На полотне, по разным подсчетам, изображено около 4000 человек.

Специально для полотна в Севастополе на Историческом бульваре в 1904 году построили здание в форме цилиндра. Внутри разместили гигантское полотно, а в центре установили смотровую площадку. Художник использовал специальный расчет, который создавал иллюзию непрерывного пространства. Он хотел сделать так, чтобы зритель, стоящий на деревянном настиле посреди зала, оказывался в центре сражения. И у него получилось.

Дополняли картину макетами разрушенных укреплений, орудийными расчетами.

Что известно о художнике Франце Рубо

Сам Франц Алексеевич Рубородился 17 июня 1856 года в Одессе, в семье французского книготорговца Алекса Рубо. Способности к рисованию у мальчика проявились еще в детстве. Уже в девять лет он одновременно с гимназией посещал местную школу рисования. Затем поступил в Мюнхенскую академию художеств. Там же он и решил стать баталистом. Художник написал огромную серию из 19 полотен для «Храма Славы» в Тифлисе, посвященных Кавказским войнам, и лишь после этого брался за панорамы. Кстати, Рубо считал себя «русским живописцем», поэтому его творчество всегда было нацелено на прославление русского оружия и русского духа - духа, который может проиграть тактически, но выиграть стратегически, сохранив честь и достоинство.

По словам губернатора города-героя, панорама «Оборона Севастополя» - это не просто картина, а машина времени, созданная гением Франца Рубо.

Последние новости о картине художника Франца Рубо, уничтоженной в результате атаки ВСУ на Севастополь 10 июня 2026

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин назвал удар вражеского дрона тяжелой утратой для всей страны. В результате попадания снаряда в кровлю главного здания музея вспыхнул огонь. На месте работают сотрудники подразделения МЧС России и все профильные службы.

- Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание. После этого будут проведены необходимые обследования и оформлена соответствующая документация, - сказал директор.

В музее отреагировали на вражеский удар. Фото: Музей обороны Севастополя

По предварительным оценкам, панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения.

- Точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки.

Прокуратура Севастополя также контролирует устранение последствий удара БПЛА по Панораме. На место происшествия для координации действий следственных органов и экстренных служб выехал прокурор Севастополя Андрей Шевцов и прокурор Ленинского района Алексей Казаков.

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