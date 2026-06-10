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Общество10 июня 2026 7:43

«Обследовать сможем, как потушат пожар»: что стало со знаменитой картиной художника Франца Рубо после атаки ВСУ на Севастопольфотовидео

Панорама Севастополя получила сильные повреждения после удара ВСУ 10 июня 2026
Александра ТИМОЩЕНКО
Заказ на создание батальной панорамы к 50-летию обороны поступил от императорского двора в 1901 году.

Заказ на создание батальной панорамы к 50-летию обороны поступил от императорского двора в 1901 году.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 10 июня украинский беспилотник атаковал объект культурного наследия - панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» - один из главных символов города-героя. Внутри находился великий шедевр Франца Рубо, который был «практически уничтожен», сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Рассказываем, что известно о картине художника Франца Рубо, уничтоженной в результате атаки ВСУ на Севастополь 10 июня 2026.

Музей-панорама «Оборона Севастополя» горит после попадания беспилотника ВСУ

Видео: Музей обороны Снвастополя

Что известно о панораме Франца Рубо «Оборона Севастополя», которая пострадала во время атаки ВСУ на Севастополь 10 июня 2026

Эффект присутствия, который сейчас пытаются воспроизвести с помощью технологий виртуальной реальности, еще в XX веке гениально сотворил на полотне художник-баталист Франц Рубо на своем полотне «Оборона Севастополя».

Художник нарисовал картину и добился эффекта присутствия

Художник нарисовал картину и добился эффекта присутствия

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду картина-панорама попала в новостные сводки в связи с трагическими событиями. Но судьба этого полотна полна куда более драматичных и невероятных поворотов.

Сюжет картины художника Франца Рубо

Художник изобразил основной момент обороны Севастополя - бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. Тогда 75 тысяч русских воинов отражали атаку 173-тысячной армии британцев, французов, турок и итальянцев.

В центре сюжета – судьбоносный день штурма Малахова Кургана и Корабельной обороны Севастополя

В центре сюжета – судьбоносный день штурма Малахова Кургана и Корабельной обороны Севастополя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В центре сюжета - отчаянное сопротивление защитников города, которые ценой нечеловеческих усилий отбили атаку и нанесли противнику большой урон. И вот этот момент подвига, который сами участники назвали чудом, изобразил Рубо.

История картины художника Франца Рубо, уничтоженной в результате атаки ВСУ на Севастополь 10 июня 2026

Заказ на создание батальной панорамы к 50-летию обороны поступил от императорского двора в 1901 году. Рубо уже был знаменит к тому моменту, ведь в 1890 году он создал свою первую панораму «Штурм аула Ахульго». Но Севастополь стал его звездным часом. Художник месяцами изучал архивы и документы, а затем отправился на место событий - на Малахов курган, чтобы сделать десятки этюдов и почувствовать место. Правда, сама панорама создавалась вдали от России – в предместье Мюнхена группой немецких художников. Вместе с Рубо над полотном трудились художники Шенхен, Мерте, Фрош и 20 студентов Баварской академии художеств.

Это был колоссальный труд! 115 метров в длину и 14 метров в высоту. Если вытянуть ее в линию, полотно перекроет футбольное поле. А площадь картины - полторы тысячи квадратных метров – составит треть футбольного поля. Масляными красками изобразили фигуры солдат и дым сражений. На полотне, по разным подсчетам, изображено около 4000 человек.

Специально для полотна в Севастополе на Историческом бульваре в 1904 году построили здание в форме цилиндра. Внутри разместили гигантское полотно, а в центре установили смотровую площадку. Художник использовал специальный расчет, который создавал иллюзию непрерывного пространства. Он хотел сделать так, чтобы зритель, стоящий на деревянном настиле посреди зала, оказывался в центре сражения. И у него получилось.

Дополняли картину макетами разрушенных укреплений, орудийными расчетами.

Что известно о художнике Франце Рубо

Сам Франц Алексеевич Рубородился 17 июня 1856 года в Одессе, в семье французского книготорговца Алекса Рубо. Способности к рисованию у мальчика проявились еще в детстве. Уже в девять лет он одновременно с гимназией посещал местную школу рисования. Затем поступил в Мюнхенскую академию художеств. Там же он и решил стать баталистом. Художник написал огромную серию из 19 полотен для «Храма Славы» в Тифлисе, посвященных Кавказским войнам, и лишь после этого брался за панорамы. Кстати, Рубо считал себя «русским живописцем», поэтому его творчество всегда было нацелено на прославление русского оружия и русского духа - духа, который может проиграть тактически, но выиграть стратегически, сохранив честь и достоинство.

По словам губернатора города-героя, панорама «Оборона Севастополя» - это не просто картина, а машина времени, созданная гением Франца Рубо.

Последние новости о картине художника Франца Рубо, уничтоженной в результате атаки ВСУ на Севастополь 10 июня 2026

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин назвал удар вражеского дрона тяжелой утратой для всей страны. В результате попадания снаряда в кровлю главного здания музея вспыхнул огонь. На месте работают сотрудники подразделения МЧС России и все профильные службы.

- Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание. После этого будут проведены необходимые обследования и оформлена соответствующая документация, - сказал директор.

В музее отреагировали на вражеский удар. Фото: Музей обороны Севастополя

В музее отреагировали на вражеский удар. Фото: Музей обороны Севастополя

По предварительным оценкам, панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения.

- Точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки.

Прокуратура Севастополя также контролирует устранение последствий удара БПЛА по Панораме. На место происшествия для координации действий следственных органов и экстренных служб выехал прокурор Севастополя Андрей Шевцов и прокурор Ленинского района Алексей Казаков.

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