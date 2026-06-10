На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

Здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» пострадало от удара украинского беспилотника, сообщил глава города Михаил Развожаев. Рассказываем, что известно об атаке ВСУ на Севастополь 10 июня 2026.

Последние новости и последствия атаки ВСУ на Севастополь 10 июня 2026 года

Ночью 10 июня вражеский дрон целенаправленно атаковал объект культурного наследия - панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

- Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое - целенаправленно бить по музею, - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Что известно о картине художника Франца Рубо, поврежденной в результате атаки ВСУ на Севастополь 10 июня 2026

Художник работал над полотном три года. Фото: Музей обороны Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что великий шедевр Франца Рубо «практически уничтожен». На огромной картине изображены события Крымской войны. Размеры полотна – 115 метров по окружности и 14 метров в высоту, а общая площадь – 1600 квадратных метров.

Художник писал картину в Мюнхене, но приезжал в Севастополь осматривать места, где шли бои. Фото: Музей обороны Севастополя

Эту картину в 1901 году князь Александр Михайлович, внук Николая I, заказал художнику Францу Рубо, который считается основоположником отечественной школы батальной живописи. Он работал над полотном три года.

Общая площадь полотна - 1600 квадратных метров! Фото: Архив "КП-Севастополь"

И результат работы – судьбоносный день штурма Малахова Кургана и Корабельной обороны Севастополя, 6 июня 1855 года. Художник писал картину в Мюнхене, но приезжал в город-герой, чтобы лично пообщаться с героями войны и посмотреть, где шли бои.

Что известно об атаке ВСУ на Севастополь 10 июня 2026

В результате попадания вражеского БПЛА в здание музея-панорамы произошло серьезное возгорание. На месте происшествия работают 83 спасателя и 22 машины спасательных служб Севастополя и МЧС России. Пожар получил четвертый ранг.

- Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен, - сообщил Михаил Развожаев.

Сам зал панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» закрыли на реставрацию в октябре 2022 года, а полностью завершить работы планировали до весны 2027 года.

В здании Панорамы на первом этаже находится та самая знаменитая экспозиция Франца Рубо.

Кроме того, здесь представлены портреты, личные вещи и документы, награды участников обороны Севастополя и диорама «Подземно-минная война в Севастополе». Следующие разделы показывают, как Рубо работал над шедевром.

По винтовой лестнице с первого этажа можно было подняться на смотровую площадку Панорамы.

Реакция властей на удар БПЛА по музею в Севастополе 10 июня 2026

Глава города-героя Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что здание музея уже страдало в годы Великой Отечественной войны:

- 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна!

Мастера после войны фактически заново создали творческую копию шедевра, и власти уверены, что вернуть прежний вид пострадавшей картине получится и сейчас.

- Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы все восстановим.

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