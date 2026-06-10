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Что происходит10 июня 2026 5:21

ПВО отразила атаку БПЛА: 326 дронов уничтожены над регионами РФ, Черным морем и Крымом

Над Крымом, Черным морем и другими регионами страны сбили 326 БПЛА
Анастасия БУРМИСТРОВА
Российские военные отразили очередную атаку ВСУ с воздуха

Российские военные отразили очередную атаку ВСУ с воздуха

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные успешно отразили очередную воздушную атаку ВСУ. В ночь на 10 июня над страной было нейтрализовано 326 украинских беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны, атаку отражали в период с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня. В этот промежуток времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены БПЛА над Республикой Крым, акваторией Черного моря, Краснодарским краем и территориями Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей и Московского региона.

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