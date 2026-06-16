Ждем ясельную группу: в крымском парке ожидают настоящий «беби-бум» среди животных

За животными бережно ухаживают и кормят витаминами. Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

В зооуголке бахчисарайского парка очередное пополнение. На этот раз потомством обзавелись европейские лани. По словам директора Виктора Жиленко, это только начало. Скоро там появятся еще около десятка малышей в ближайшее время.

По словам сотрудников парка миниатюр, для них наступил долгожданный момент, ведь у пары европейских ланей это первый детеныш.

- Это событие стало предвестником новой волны пополнения в зооуголке. Пока что маленькая лань еще совсем беспомощна - она питается материнским молоком, неуверенно стоит на ногах и нуждается в постоянной родительской защите. Заботливые взрослые зорко охраняют своего детеныша от других сородичей, никого не подпуская к нему, - рассказывает КП-Крым Жиленко.

Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

Но скоро в вольере у ланей будет настоящая ясельная группа. Для них уже обустроили «детскую комнату». Нынешнее пополнение - лишь часть масштабного «беби-бума», который переживает зооуголок в 2026 году. За весну у местных обитателей появилось больше сотни детенышей - и кошачьи лемуры, и антилопы, и кенгуру, и козы, и кролики, и курицы. А недавно к этому списку присоединились и филины - у пернатых хищников появилось сразу шестеро птенцов.

Обычно в весенне-летний сезон животные активно размножаются. А сам директор парка Виктор Жиленко говорит, что приплода стало больше, чем обычно. Сотрудники парка стали более опытными и нашли нужный подход к своим подопечным и разнообразили их рацион всевозможными витаминами и добавками.

Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

Зооуголок становится питомником, где животные чувствуют себя в безопасности и активно размножаются.

Кстати, новость о появлении маленькой лани не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Под постом о пополнении развернулась оживленная дискуссия:

- Интересно, если раскрас ланей вместо QR-кода на АЗС предъявить, прокатит? - пошутил один из комментаторов, намекая на топливный кризис в Крыму.

- Ну в ответ обзовут оленем сто процентов, - тут же ответили остроумному пользователю.

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